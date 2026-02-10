Πλάνα από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, τα οποία καταγράφουν τη στιγμή που σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν τη σορό του Τζέφρι Έπσταϊν στο κελί του ήρθαν στο φως. Πρόκειται για υλικό που μέχρι σήμερα δεν είχε δημοσιοποιηθεί και εντοπίστηκε μέσα σε εκατομμύρια αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν κρατούνταν στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για σεξουαλική διακίνηση ανθρώπων, όταν βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του στις 10 Αυγούστου 2019. Οι συνθήκες του θανάτου του, καθώς και οι σχέσεις του με υψηλόβαθμες δημόσιες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων πρόεδροι, μεγιστάνες των μέσων ενημέρωσης και μέλη της βασιλικής οικογένειας, έχουν τροφοδοτήσει επί χρόνια θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Μέχρι σήμερα δεν είχε δοθεί στη δημοσιότητα κανένα βίντεο που να καταγράφει τη στιγμή του εντοπισμού της σορού. Ωστόσο, μέσα από ένα αρχείο περίπου τριών εκατομμυρίων αποχαρακτηρισμένων εγγράφων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η Telegraph εντόπισε βιντεοληπτικό υλικό το οποίο δείχνει ακριβώς τη στιγμή που ο Έπσταϊν βρέθηκε από σωφρονιστικό υπάλληλο στις 6:30 το πρωί.

Στο βίντεο διακρίνεται το περίγραμμα ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου να πλησιάζει ένα γραφείο ασφαλείας, δίπλα στον απομονωμένο όροφο όπου βρισκόταν το κελί του Έπσταϊν. Περίπου δέκα δευτερόλεπτα αργότερα, ο υπάλληλος κατευθύνεται προς το κελί στο οποίο εντοπίστηκε η σορός. Λίγο περισσότερο από ένα λεπτό μετά, ένας φρουρός μετακινείται επανειλημμένα μεταξύ του γραφείου και του διαδρόμου των κελιών, ενώ στη συνέχεια τον πλαισιώνουν ακόμα δύο συνάδελφοί του. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι φαίνονται να κινούνται νευρικά στον χώρο. Ο Τζέφρι Έπσταϊν κηρύχθηκε τελικά νεκρός στις 6:39 π.μ.

Το FBI έχει ανακοινώσει ότι ο Έπσταϊν έθεσε τέλος στη ζωή του, εκτίμηση που, σύμφωνα με τις Αρχές, επιβεβαιώθηκε από τα ευρήματα της νεκροψίας, η οποία πραγματοποιήθηκε εννέα ημέρες μετά τον θάνατό του. Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι από τη στιγμή που ο Έπσταϊν κλειδώθηκε στο κελί του στις 10:40 το βράδυ της 9ης Αυγούστου έως περίπου τις 6:30 το επόμενο πρωί, «κανείς δεν εισήλθε σε κανέναν από τους διαδρόμους της SHU», της ειδικής πτέρυγας κράτησης όπου βρισκόταν.

Ωστόσο, αυτή η εκδοχή αμφισβητήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση νέου υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνεται στα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν. Στα πλάνα φαίνεται ένα πορτοκαλί χρώματος σχήμα να κινείται στις σκάλες προς το κελί του Έπσταϊν στις 10:39 το βράδυ. Το υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο.

Σύμφωνα με το αρχείο καταγραφής του FBI, η ασαφής αυτή εικόνα περιγράφεται ως «πιθανώς κρατούμενος». Αντίθετα, το γραφείο του γενικού επιθεωρητή του υπουργείου Δικαιοσύνης κατέγραψε το αντικείμενο ως σωφρονιστικό υπάλληλο που μετέφερε πορτοκαλί «ιματισμό ή κλινοσκεπάσματα», σημειώνοντάς το στην τελική του έκθεση ως «μη ταυτοποιημένο σωφρονιστικό υπάλληλο».