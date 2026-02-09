Ο Φρανκ Ριμπερί, ο θρυλικός ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου, αναφέρεται στα έγγραφα της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ). Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν εκατομμύρια σελίδες και περιέχουν ονόματα διασημοτήτων, επιχειρηματιών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Το όνομα του Ριμπερί εμφανίζεται για πρώτη φορά στη σελίδα 26 του εγγράφου, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η αναφορά του στα αρχεία δεν σημαίνει ότι κατηγορείται ή εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει πάνω από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες.

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής περιστατικά:

«Στο [μαύρο], γύρω στο [μαύρο],ο Φρανκ Ριμπερί προσπάθησε να με χτυπήσει όταν ήμουν στον κήπο μου και είχε αποκτήσει τον αριθμό και τη διεύθυνσή μου, αστυνομικοί από [μαύρο] τον περικύκλωσαν και τον επέστρεψαν στο αυτοκίνητό του».

Ο ίδιος περιγράφει την εμπειρία του με το κύκλωμα πορνείας: «Με εξέπληξε η άφιξη του κυκλώματος πορνείας στο [μαύρο], από τα [μαύρα] μου χρόνια, καθώς είχα επιτέλους απελευθερωθεί από τον θηρευτή μου και είχα ξαναβρεί τη μητέρα μου μετά από χρόνια αποχωρισμού. Τώρα είχα την εντύπωση ότι ένα κλαδί της πορνείας επέστρεφε να με παραλάβει, σαν να έπρεπε να τους ανήκω».

Στη σελίδα 26: «Θυμάμαι ότι ο Σιλβέν Κορμιέ είναι ο δικηγόρος του Καρίμ Μπενζεμά, πρώην διεθνή παίκτη».

Στη σελίδα 28: «Περίπου τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο 2002, ο Σιλβέν Κορμιέ προσλήφθηκε [μαύρο] ως ασκούμενος δικηγόρος. Το πρόσωπό του μου φαινόταν οικείο αλλά δεν μπορούσα να το εντοπίσω, μερικά χρόνια πριν είχε χτυπήσει την πρώην σύντροφό του μπροστά μου σε έναν χώρο διασκέδασης και της είχα συμβουλεύσει να υποβάλει καταγγελία. Στη συνέχεια εμφανίστηκε με τον Φρανκ Ριμπερί και η Δικαστική Αστυνομία του Βερσαλλιών ήρθε επειδή είχε ζητήσει να του φέρουν 14χρονες κοπέλες».

Στη σελίδα 30: «Τον είδα να πλησιάζει μετά την ενηλικίωσή μου γύρω στο [κόκκινο] και τα επόμενα χρόνια, όπως ο Φρανκ Ριμπερί, η συμμετοχή του στον κόσμο της πορνείας δεν χρειάζεται πλέον απόδειξη, μέσω του Σιλβέν Κορμιέ, ποινικού δικηγόρου στη Λυών [μαύρο]. Με χτύπησε ο τελευταίος και είπε: “Ο Φρανκ μου ζήτησε να το κάνω αυτό!”».

Μέχρι στιγμής, η δημοσιοποίηση αυτή δεν συνιστά κατηγορία ή αναγνώριση παραβατικής συμπεριφοράς από τα πρόσωπα που αναφέρονται. Οι μελλοντικές εξελίξεις παραμένουν αβέβαιες.

Σε ανεξάρτητο περιστατικό το 2010, ο Ριμπερί ήταν μεταξύ τεσσάρων παικτών (συμπεριλαμβανομένου του Καρίμ Μπενζεμά) που κατηγορήθηκαν για προσέλκυση ανήλικης πόρνης. Το 2014, τα γαλλικά δικαστήρια απέσυραν τις κατηγορίες εναντίον τους.