Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η καταδικασμένη συνεργάτιδα του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ τη Δευτέρα.

Η Μάξγουελ εμφανίστηκε διαδικτυακά για μια κατάθεση κεκλεισμένων των θυρών από τη φυλακή του Τέξας, όπου εκτίει ποινή 20 ετών για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε ότι, «όπως αναμενόταν», η Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία, ασκώντας το δικαίωμά της να παραμείνει σιωπηλή.

«Αυτό είναι προφανώς πολύ απογοητευτικό», είπε. «Είχαμε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τα εγκλήματα που διέπραξε αυτή και ο Έπσταϊν, καθώς και ερωτήσεις για πιθανούς συνεργούς», όπως μετέδωσε το BBC.

«Θέλουμε ειλικρινά να φτάσουμε στην αλήθεια για τον αμερικανικό λαό και στη δικαιοσύνη για τα θύματα αυτός είναι ο σκοπός αυτής της έρευνας», πρόσθεσε ο Κόμερ.

Η Πέμπτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ δίνει στους Αμερικανούς το δικαίωμα να αποφύγουν την αυτοενοχοποίηση, αρνούμενοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις ενώ ορκίζονται.

Η Δημοκρατική βουλευτής Μελάνι Στάνσμπερι δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την ακρόαση ότι η Μάξγουελ χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να «εκστρατεύσει υπέρ της επιείκειας».

Ο Κόμερ δήλωσε ότι ήταν σαφές από τις συζητήσεις με θύματα του Έπσταϊν «ότι η Μάξγουελ ήταν ένα πολύ κακό άτομο» που δεν άξιζε οποιαδήποτε ασυλία.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα, ο δικηγόρος της Μάξγουελ, Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους, είπε ότι η Μάξγουελ ήταν «έτοιμη να μιλήσει πλήρως και ειλικρινά εάν της χορηγούνταν επιείκεια από τον πρόεδρο Τραμπ».

«Μόνο αυτή μπορεί να δώσει την πλήρη εικόνα. Κάποιοι μπορεί να μην τους αρέσει αυτό που θα ακούσουν, αλλά η αλήθεια μετράει», έγραψε.

Σε επιστολή που εστάλη στην Επιτροπή Εποπτείας πριν από την εμφάνιση της Μάξγουελ, μια ομάδα θυμάτων του Έπσταϊν προέτρεψε τους νομοθέτες να είναι σκεπτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε πληροφορία δώσει η Μάξγουελ.

Την επέκριναν για την άρνησή της να αναγνωρίσει «τους πολλούς ισχυρούς άντρες» που συμμετείχαν στην επιχείρηση εκμετάλλευσης του Έπσταϊν και για τις αρνήσεις της να «συνεργαστεί ουσιαστικά» με τις αρχές, λέγοντας ότι οποιαδήποτε «ειδική μεταχείριση» ή «αξιοπιστία που θα δοθεί στην κατάθεσή της» θα ήταν καταστροφική για τα θύματα.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει προηγουμένως ότι «δεν δίνεται και δεν συζητείται καμία επιείκεια» σε σχέση με τη Μάξγουελ.

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για τον ρόλο της στο να προσελκύει ανήλικα κορίτσια για τον πρώην φίλο της, Τζέφρι Έπσταϊν, ώστε να τα εκμεταλλευτεί. Ο Έπσταϊν πέθανε στη φυλακή το 2019. Η Μάξγουελ ζητά χάρη από τον Τραμπ και έχει κατηγορηθεί ότι είπε ψέματα σε ομοσπονδιακούς αξιωματούχους.

Σε επιστολή της προς τον Κόμερ πριν από την κατάθεση, η Δημοκρατική βουλευτής Ρο Κάνα δήλωσε ότι σκόπευε να ρωτήσει τη Μάξγουελ για ένα δικαστικό έγγραφο που κατέθεσε πέρυσι, στο οποίο ανέφερε ότι υπήρχαν «τέσσερις ονομαστικοί συνεργοί» και 25 άλλοι που δεν κατηγορήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον Έπσταϊν.

Σκοπεύει επίσης να ρωτήσει για τη «κοινωνική σχέση» της με τον νεκρό χρηματοδότη και με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ποτέ συζητήσει πιθανή χάρη για τη Μάξγουελ με την υπερασπιστική ομάδα της.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε ενοχή σε σχέση με τον Έπσταϊν, με τον οποίο λέει ότι έκοψε κάθε επαφή πριν από δεκαετίες, και δεν έχει κατηγορηθεί για οποιοδήποτε έγκλημα από τα θύματα του Έπσταϊν.

Η Κάνα δήλωσε ότι η απόφαση της Μάξγουελ να μην απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής «φαίνεται ασυνεπής με την προηγούμενη συμπεριφορά της, καθώς δεν επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία όταν είχε συναντηθεί προηγουμένως με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς για να συζητήσουν ουσιαστικά το ίδιο θέμα».

Σύμφωνα με ένα απομαγνητοφωνημένο κείμενο του υπουργείου Δικαιοσύνης από εκείνη τη συνάντηση τον Ιούλιο, η Μάξγουελ είπε στον Μπλανς – ο οποίος εργαζόταν προηγουμένως ως προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ – ότι δεν είχε γίνει μάρτυρας οποιασδήποτε ακατάλληλης συμπεριφοράς από τον Ντόναλντ Τραμπ ή τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και ότι δεν υπάρχει η φημολογούμενη «λίστα πελατών» του Έπσταϊν.

Η κατάθεση της Δευτέρας είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Αύγουστο, αλλά αναβλήθηκε από τον Κόμερ μετά από αίτημα των δικηγόρων της Μάξγουελ να περιμένουν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με την υπόθεσή της.

Η κατάθεση πραγματοποιείται ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει δημοσιεύσει εκατομμύρια σελίδες νέων εγγράφων από την έρευνά του για τον διαβόητο χρηματοδότη, μετά την ψήφιση νόμου από το Κογκρέσο πέρυσι που απαιτούσε την αποκάλυψή τους.

Τα μέλη του Κογκρέσου θα μπορούν να δουν τις μη λογοκριμένες εκδόσεις των σχεδόν τριών εκατομμυρίων σελίδων αυτοπροσώπως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τη Δευτέρα, ανέφερε το CBS στις ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό που το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιτρέπει στα μέλη του Κογκρέσου να έρθουν και να δουν όλες τις μη λογοκριμένες εκδόσεις των εγγράφων», δήλωσε ο Κόμερ στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο τη Δευτέρα.

Μια ομάδα θυμάτων του Έπσταϊν κυκλοφόρησε την Κυριακή ένα βίντεο καλώντας για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τις λογοκριμένες και ορισμένες μη δημοσιευμένες αρχεία.

Ο Μπλανς έχει απορρίψει οποιεσδήποτε κατηγορίες για συγκάλυψη, λέγοντας προηγουμένως ότι η ιδέα μιας «κρυφής δέσμης πληροφοριών για άντρες που γνωρίζουμε» που το υπουργείο Δικαιοσύνης επιλέγει να μην διώξει δεν ισχύει.