Νέο οπτικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο των λεγόμενων «φακέλων Έπσταϊν» αποκαλύπτει πώς ήταν η καθημερινότητα της διαβόητης κοσμικής, Γκισλέιν Μάξγουελ, μέσα στο κελί της. Η 64χρονη Μάξγουελ υπήρξε στενή συνεργάτιδα του εκλιπόντος παιδόφιλου, Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, με τον θάνατό του να αποδίδεται επισήμως σε αυτοκτονία, αν και πολλοί, μεταξύ αυτών και ο αδελφός του, Μαρκ Έπσταϊν, πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε πριν προλάβει να δικαστεί για πλήθος κατηγοριών σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Την περασμένη Παρασκευή, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα περίπου τρία εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ. Ανάμεσα στο υλικό περιλαμβάνεται και βίντεο επιτήρησης από το κελί της Γκισλέιν Μάξγουελ, το οποίο επαληθεύτηκε από το Channel 4 News και αποτελεί απόσπασμα δέκα ωρών καταγραφής από τον Ιούλιο του 2020.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για συνωμοσία μεταφοράς ανηλίκων με σκοπό τη συμμετοχή σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις, συνωμοσία παρότρυνσης ανηλίκων να ταξιδέψουν για τον ίδιο σκοπό, μεταφορά ανηλίκου για παράνομες σεξουαλικές πράξεις, συνωμοσία σεξουαλικής εμπορίας και σεξουαλική εμπορία ανηλίκου. Εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Το επίμαχο βίντεο καταγράφηκε σε περίοδο κατά την οποία η Μάξγουελ είχε εντοπιστεί από το FBI στο σπίτι της αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου και συνελήφθη. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο διαβόητο Metropolitan Detention Center στη Νέα Υόρκη, όπου κρατήθηκε από τις 2 Ιουλίου 2020.

Στο υλικό, η Μάξγουελ εμφανίζεται να φορά ολόσωμη πορτοκαλί φόρμα κρατουμένης, μέσα σε ένα κελί με λευκούς τοίχους και φθαρμένο γκρι δάπεδο από μπετόν. Σε κάποια στιγμή πίνει μια γουλιά από ένα ποτήρι, τακτοποιεί το κρεβάτι της, ξαπλώνει, χασμουριέται και ξεκουράζεται διαβάζοντας ένα βιβλίο. Δίπλα της, στο πάτωμα, διακρίνεται ένα μικρό κιβώτιο με αντικείμενα που μοιάζουν να περιλαμβάνουν ένα επιπλέον σετ ρούχων. Εκείνη την περίοδο, ανέμενε απόφαση για το αν θα της χορηγούνταν εγγύηση.

Στις 14 Ιουλίου 2020, δήλωσε αθώα για όλες τις κατηγορίες και της αρνήθηκαν την αποφυλάκιση με εγγύηση, ενώ τότε αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο ποινής έως και 35 ετών φυλάκισης. Μήνες αργότερα, στις 28 Δεκεμβρίου, δικαστής απέρριψε πακέτο εγγύησης ύψους 28,5 εκατομμυρίων δολαρίων, κρίνοντας ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος διαφυγής. Η πρόταση προέβλεπε επιστροφή στο σπίτι της υπό ένοπλη φρούρηση, ώστε να αποτραπεί τυχόν απόδραση.

Την ίδια περίοδο, οι δικηγόροι της υποστήριζαν ότι δεχόταν επεμβατικούς ελέγχους στο κελί της ανά 15 λεπτά, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένει εν ζωή. Στις 29 Δεκεμβρίου 2021 κρίθηκε ένοχη, με τον κόσμο της να περιορίζεται σε ένα κελί διαστάσεων περίπου τριών επί δυόμισι μέτρων, το οποίο μοιραζόταν με τρεις ακόμα κρατούμενες στο Tallahassee Federal Correctional Institution.

Τον Αύγουστο του 2025, μεταφέρθηκε εκ νέου σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας, το Bryan Prison Camp, περίπου 160 χιλιόμετρα έξω από το Χιούστον του Τέξας, εν μέσω φόβων ότι θα μπορούσε να δολοφονηθεί. Η μεταφορά αυτή, η οποία καταδικάστηκε από τα θύματά της, πραγματοποιήθηκε μετά από δύο ημέρες συνομιλιών της με τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, σχετικά με περισσότερους από 100 άνδρες που συνδέονταν με τον Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων και ο πρίγκιπας Άντριου.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ αναμένεται να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου στις 9 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Daily Mail. Την ανακοίνωση έκανε στις 21 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια ακρόασης, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, Τζέιμς Κόμερ. Η ακρόαση επικεντρώθηκε σε ψηφίσματα για την παραπομπή του πρώην προέδρου, Μπιλ Κλίντον, και της πρώην υπουργού Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, για περιφρόνηση του Κογκρέσου, λόγω μη συμμόρφωσης με κλητεύσεις που αφορούσαν τη σχέση τους με τον Έπσταϊν.

Οι Ρεπουμπλικανοί επέμειναν ότι οι Κλίντον πρέπει να καταθέσουν, ενώ οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν την υπόθεση πολιτικά υποκινούμενη. Ωστόσο, ο Κόμερ δήλωσε ότι επιθυμεί πληροφορίες από κάθε σχετική πηγή. «Συμφωνώ ότι πρέπει να ακούσουμε την Γκισλέιν Μάξγουελ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το προσωπικό του προσπαθούσε να εξασφαλίσει την κατάθεσή της. Παρά το γεγονός ότι οι δικηγόροι της έχουν ξεκαθαρίσει πως προτίθεται να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα να αλλάξει γνώμη, δηλώνοντας πως θέλει να ακούσει τι έχει να πει.