Ένα λάθος που δύσκολα περνά απαρατήρητο έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος, όταν επιχείρησε να σχολιάσει το σκάνδαλο Έπσταϊν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, αναφέρθηκε στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν γύρω από την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν και στις υποτιθέμενες αναφορές στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ως «ντοκουμέντο» μια φωτογραφία που δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Βελόπουλος έδειξε στον «αέρα» μια εκτυπωμένη εικόνα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία; Δείτε τα παιδάκια δεξιά και αριστερά τι πίνουν… Κόκκινο χρώμα, γιατί;».

Ωστόσο, η «αποκάλυψη» κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς η γυναίκα της φωτογραφίας δεν ήταν άλλη από την… Lady Gaga.

Η εικόνα που παρουσιάστηκε δεν προερχόταν από τα περιβόητα αρχεία, αλλά από σκηνή της τηλεοπτικής σειράς «American Horror Story», στην οποία έχει πρωταγωνιστήσει η διάσημη τραγουδίστρια.