Ένα λάθος που δύσκολα περνά απαρατήρητο έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος, όταν επιχείρησε να σχολιάσει το σκάνδαλο Έπσταϊν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, αναφέρθηκε στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν γύρω από την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν και στις υποτιθέμενες αναφορές στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας ως «ντοκουμέντο» μια φωτογραφία που δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Βελόπουλος έδειξε στον «αέρα» μια εκτυπωμένη εικόνα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δείτε εδώ, τη βλέπετε αυτή την κυρία; Δείτε τα παιδάκια δεξιά και αριστερά τι πίνουν… Κόκκινο χρώμα, γιατί;».

Μιλώντας για την υπόθεση Epstein, o Βελόπουλος παρουσίασε -άγνωστο γιατί- μια φωτογράφηση της Lady Gaga για τη σειρά American Horror Story: Hotel, ως προερχόμενη από το υλικό που δημοσιοποιήθηκε! pic.twitter.com/TxtWB0wBv7 — Georghy Zhukov (@GeorghyZhukov) February 5, 2026

Στην αρχή νόμισα ότι ήταν φωτοσοπ αλλά τελικά είναι αλήθεια. Ο Βελόπουλος δείχνει τη Lady Gaga σε φωτογραφία από τη σειρά Hotel παρουσιάζοντας την ως μέλος του Επσταιν 😂

Το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό 😂 pic.twitter.com/LbvX0KgTsx — Νίνος (@n1kos_ntg) February 5, 2026

Ωστόσο, η «αποκάλυψη» κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς η γυναίκα της φωτογραφίας δεν ήταν άλλη από την… Lady Gaga.

Η εικόνα που παρουσιάστηκε δεν προερχόταν από τα περιβόητα αρχεία, αλλά από σκηνή της τηλεοπτικής σειράς «American Horror Story», στην οποία έχει πρωταγωνιστήσει η διάσημη τραγουδίστρια.