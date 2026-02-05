Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, επαναπροσδιόρισε τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε τρία εκατομμύρια ακόμη έγγραφα από την υπόθεση. Σε συνέντευξή του στο Nine News Australia, ο Γκέιτς είπε για τον εαυτό του ότι ήταν «ανόητος» που πέρασε χρόνο με τον καταδικασμένο και εκλιπόντα Έπσταϊν.



Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «μετανιώνει για κάθε λεπτό» που πέρασε μαζί του, ενώ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς που αναφέρθηκαν σε προσχέδια email από τον λογαριασμό του Έπσταϊν, ότι δηλαδή χρησιμοποίησε τον Έπσταϊν για να του εξασφαλίσει ερωτικές επαφές με γυναίκες και ότι έκρυψε ένα σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα από την τότε σύζυγό του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς. «Προφανώς, ο Τζέφρι έγραψε ένα email στον εαυτό του. Αυτό το email δεν στάλθηκε ποτέ», δήλωσε ο Γκέιτς στο ειδησεογραφικό πρακτορείο. «Το email είναι ψευδές. Οπότε δεν ξέρω τι σκεφτόταν όταν το έγραφε. Ίσως προσπαθούσε να μου επιτεθεί με κάποιο τρόπο. Απλώς μου θυμίζει κάθε λεπτό που πέρασα μαζί του και μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη που το έκανα αυτό».



Ο Μπιλ Γκέιτς είπε ότι γνώρισε τον Έπσταϊν το 2011 και δείπνησε αρκετές φορές μαζί του. Στον πυρήνα της σχέσης του μαζί του, σύμφωνα με τον Γκέιτς, ήταν η συζήτηση για επιχειρηματικές ευκαιρίες. «Το επίκεντρο ήταν πάντα ότι γνώριζε πολλούς πολύ πλούσιους ανθρώπους και έλεγε ότι μπορούσε να τους πείσει να δώσουν χρήματα για την παγκόσμια υγεία», πρόσθεσε ο Γκέιτς. «Εκ των υστέρων κρίνω πως όλο αυτό ήταν αδιέξοδο. Ήμουν ανόητος που πέρασα χρόνο μαζί του. Ήμουν ένας από τους πολλούς ανθρώπους που μετάνιωσαν που τον γνώρισαν». Ο Γκέιτς αρνήθηκε επίσης ότι επισκέφθηκε το νησί του Έπσταϊν και ότι είχε σχέσεις με άλλες γυναίκες. «Όσο περισσότερες αποκαλύψεις γίνονται, τόσο πιο σαφές θα γίνεται ότι, αν και η χρονική συγκυρία ήταν λανθασμένη, οι συναντήσεις μας δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες που βαραίνουν τον Έπσταϊν», είπε ο Γκέιτς.



Η συνέντευξη έγινε σε μία χρονική στιγμή που ο κόσμος παρακολουθεί τη δημοσιοποίηση των εσωτερικών εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, έγγραφα που αποκάλυψαν τις διασυνδέσεις του με πολλά εξέχοντα πρόσωπα της πολιτικής και της οικονομικής ζωής. Ο Γκέιτς, μαζί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, κατονομάζονται πολλές φορές στα εκατομμύρια αρχεία που συνέλεξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και οι τρεις έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράβαση. Ο Έπσταϊν πέθανε σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, ενώ ανέμενε να γίνει η ομοσπονδιακή δίκη για εμπορία ανθρώπων. Ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία.



Ο Μπιλ Γκέιτς κατονομάζεται στα αρχεία του Έπσταϊν



Τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από τα αρχεία του Έπσταϊν δείχνουν ότι ο Γκέιτς και ο Έπσταϊν συναντήθηκαν επανειλημμένα σε μεταγενέστερο της φυλάκισής του χρόνο, για να συζητήσουν την επέκταση των φιλανθρωπικών προσπαθειών του ιδρυτή της Microsoft. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν και φωτογραφίες του Γκέιτς όπου ποζάρει με γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα είναι κρυμμένα.



Σύμφωνα με ένα αρχείο που κοινοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στις 18 Ιουλίου 2013, ο Έπσταϊν έστειλε δύο email στον εαυτό του, συμπεριλαμβανομένου ενός που περιείχε μη επαληθευμένους ισχυρισμούς ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft προσβλήθηκε από σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα από εξωσυζυγικό «σεξ με Ρωσίδες» και του χορηγήθηκαν αντιβιοτικά. Το άλλο email ήταν μια επιστολή παραίτησης, η οποία φαινόταν να είναι γραμμένη από την οπτική γωνία κάποιου ονόματι «Μπόρις», που κατηγορούσε τον Γκέιτς επειδή επέλεξε να «αγνοήσει τη φιλία που αναπτύξαμε τα τελευταία 6 χρόνια».



«Στον ρόλο μου ως δεξί του χέρι, μου είχε ζητηθεί επανειλημμένα και συναίνεσα λανθασμένα να συμμετάσχω σε πράγματα που ήταν ηθικά ακατάλληλα και μου είχε επίσης ζητηθεί επανειλημμένα να κάνω άλλα πράγματα που πλησιάζουν και ενδεχομένως ξεπερνούν τα όρια του παράνομου», αναφέρει το email.

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς λέει ότι ο Μπιλ Γκέιτς πρέπει να «απαντήσει» στους ισχυρισμούς



Μετά την τελευταία δέσμη εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από τα αρχεία του Έπσταϊν, η Μελίντα Γκέιτς δήλωσε ότι δεν είναι δική της ευθύνη να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τους δεσμούς του πρώην συζύγου της με τον Έπσταϊν. «Όποια ερωτήματα παραμένουν για πράγματα που δεν γνωρίζω, αφορούν αυτούς τους ανθρώπους, ακόμη και τον πρώην σύζυγό μου. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν σε αυτά τα πράγματα, όχι εγώ», είπε στο επερχόμενο επεισόδιο της Πέμπτης, 5 Φεβρουαρίου, του podcast «Wild Card» του NPR.



Το 2021, ο Μπιλ και η Μελίντα ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους μετά από 27 χρόνια γάμου. Η Μελίντα αργότερα αποχώρησε από το Ίδρυμα Gates το 2024, μια απόφαση που δήλωσε ότι ένιωθε πως έπρεπε να πάρει, όπως αναφέρει δημοσίευμα της usatoday.com