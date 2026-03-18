Η παιδική ηλικία μιας 12χρονης κόρης διακόπηκε βίαια, όπως περιγράφουν οι γονείς της, Μαρί και Νταν, όταν έπεσε θύμα διαδικτυακής εκμετάλλευσης. Η υπόθεση αποτυπώνει με σκληρό τρόπο τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν ανήλικοι στο διαδίκτυο, την ώρα που νέα διεθνής έρευνα αποκαλύπτει το εύρος και τα χαρακτηριστικά της δράσης των δραστών.

«Η αθωότητά της χάθηκε», δηλώνει ο Νταν, εξηγώντας ότι η κόρη τους πίστευε πως συνομιλούσε μέσω διαδικτύου με ένα 14χρονο αγόρι από το Λονδίνο. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, επικοινωνούσε με έναν θηρευτή, στον οποίο κατέληξε να στείλει γυμνές φωτογραφίες της.

Η Μαρί περιγράφει τη συναισθηματική της κατάσταση, λέγοντας: «Περνάς από όλες αυτές τις σκέψεις, λέγοντας “έπρεπε να είχα κάνει περισσότερα, γιατί είμαι η μητέρα της και πρέπει να την προστατεύω”». Όπως αναφέρουν οι γονείς, ο δράστης εκφόβισε το παιδί, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε την τοποθεσία της και απειλώντας πως θα βλάψει την ίδια και την οικογένειά της αν δεν συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις του.

«Ήταν πραγματικά φοβισμένη ότι θα μας συμβεί κάτι κακό», λέει η Μαρί. Ο Νταν προσθέτει ότι, όταν οι απειλές αυτές μειώθηκαν, ο δράστης άλλαξε προσέγγιση, λέγοντας: «Θα αυτοκτονήσω αν δεν συνεχίσεις να μου στέλνεις εικόνες».

Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχει «σημαντικό κενό» στη γνώση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες αξιοποιούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες για την εκμετάλλευση ανηλίκων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω κατανόησης του φαινομένου.

Η παγκόσμια έκθεση

Στο πλαίσιο αυτό, το Sky News απέκτησε αποκλειστική πρόσβαση σε μια πρωτοποριακή παγκόσμια έκθεση, η οποία βασίζεται σε ανώνυμη έρευνα μεταξύ δραστών που έχουν χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους όρους-κλειδιά για την αναζήτηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο σκοτεινό διαδίκτυο. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, σε διάφορες γλώσσες, εθελοντικά και χωρίς οικονομική αποζημίωση.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πλειονότητα των δραστών (59%) ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τέτοιο υλικό όταν ήταν και οι ίδιοι παιδιά, ενώ ένα 13% δήλωσε ότι αυτό συνέβη σε ηλικία 10 ετών ή μικρότερη. Παράλληλα, περίπου το 24% ανέφερε ότι συνάντησε τέτοιο υλικό κατά λάθος, χωρίς να το αναζητήσει.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Protect Children με χρηματοδότηση από την Ofcom και καταγράφει επίσης την ευκολία πρόσβασης σε τέτοιο υλικό. Ένας δράστης το χαρακτήρισε «υπερβολικά εύκολο» να βρει κανείς υλικό κακοποίησης παιδιών, ενώ ένας άλλος ανέφερε: «Κάποτε ήταν σχεδόν αδύνατο, τώρα απέχει δύο κλικ, ίσως τρία». Άλλοι υποστήριξαν ότι «είναι παντού στο κανονικό διαδίκτυο» και «σχεδόν παντού», σημειώνοντας ότι ακόμη και όταν κάποιες ιστοσελίδες κλείνουν, «νέες εμφανίζονται πολύ γρήγορα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 10% των δραστών δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει υλικό που αφορά βρέφη και νήπια έως τριών ετών, το 29% υλικό με παιδιά ηλικίας 4 έως 10 ετών, ενώ οι μισοί ανέφεραν ότι έχουν δει περιεχόμενο με παιδιά 11 έως 14 ετών. Επιπλέον, το 51% δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει υλικό που αφορά εφήβους 15 έως 17 ετών.

Ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι σχεδόν το 29% των συμμετεχόντων παραδέχθηκε ότι έχει δει βίαιη σεξουαλική δραστηριότητα που αφορά παιδιά, ενώ περίπου το 24% δήλωσε ότι έχει παρακολουθήσει περιεχόμενο που εμπλέκει παιδιά και ζώα.

Στους συμμετέχοντες της έρευνας παρασχέθηκαν πληροφορίες για προγράμματα πρόληψης, με περισσότερους από 2.200 να επιλέγουν να επισκεφθούν το πρόγραμμα «ReDirection».

«Βαθιά κατανόηση των κινήτρων των δραστών»

Η διευθύντρια ανάπτυξης πολιτικής για την ασφάλεια στο διαδίκτυο της Ofcom, Αλμουντένα Λάρα, τόνισε ότι η πρόληψη τέτοιων εγκλημάτων «απαιτεί βαθιά κατανόηση των κινήτρων των δραστών και των τρόπων με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνσή τους», προσθέτοντας ότι «η έρευνα αυτή θα ενισχύσει την παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο».

Οι γονείς της 12χρονης, που χρησιμοποιούν ψευδώνυμα για την προστασία της ταυτότητάς της, ζητούν αυστηρότερη στάση από την κυβέρνηση, τονίζοντας: «Αν μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμο 20 εκατομμυρίων λιρών σε μια εταιρεία ύδρευσης, τότε θα πρέπει να επιβάλλουν 100 εκατομμύρια σε μια εταιρεία που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ευημερία ενός παιδιού».

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η αρμόδια υπουργός για την προστασία και τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών, Τζες Φίλιπς, δήλωσε ότι λαμβάνονται «άμεσα μέτρα» για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων στο διαδίκτυο. Όπως σημείωσε, σύντομα όποιος κατέχει, δημιουργεί ή διαμοιράζει εργαλεία παραγωγής τέτοιου υλικού, δημοσιεύει οδηγίες για τη χρήση νόμιμων τεχνολογιών για αυτο