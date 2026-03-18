Ο πόλεμος που μαίνεται στη Μέση Ανατολή και ιδίως ο βαθμός εμπλοκής της χώρας μας σε αυτόν αποτέλεσε την αιτία της νέας έντονης αντιπαράθεσης που υπήρξε στη Βουλή μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, και του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία.

Το μέλος της κυβέρνησης, απαντώντας στην κριτική του βουλευτή της αντιπολίτευσης για τη δημιουργία της νέας αντιπυραυλικής – αντι-drone ασπίδας πάνω από τη χώρα μας και τις σχέσεις με το Ισραήλ, τόνισε πως «αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου; Επί 3 λεπτά μας λέγατε ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφέροντα, τη ναυτιλία, τα δίκαια, δεν πρέπει να πάρουμε αμυντικούς θόλους. Κάνατε ένα παραλήρημα 3 λεπτών λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν δικαιούται να υπάρχει. Δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε αυτά τα πράγματα».

Η τοποθέτηση του κ. Θεοχάρη προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο του κ. Καζαμία όσο και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, με τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Γιάννη Πλακιωτάκη, να σχολιάζει πως «προφανώς όλους μας ενδιαφέρει η Ελλάδα, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα λεγόμενά του». Λαμβάνοντας τον λόγο, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, που νωρίτερα είχε τονίσει πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κι ότι η Ελλάδα προκαλεί με τη στάση της και αναμειγνύεται σε έναν παράνομο πόλεμο, υπογράμμισε πως «όσα ακούσαμε εις βάρος μου από τον υφυπουργό Εξωτερικών είναι απαράδεκτα. Ακραία εμφυλιοπολεμικά συνθήματα που δεν πρέπει να ακούγονται εδώ μέσα. Δεν θέλουμε να διαγραφούν οι επίμαχες φράσεις από τα πρακτικά, όμως δεν πρέπει να ακούγεται αυτός ο λόγος σε μία Βουλή δημοκρατικού κράτους. Ο υφυπουργός δεν έχει άλλα επιχειρήματα να υποστηρίξει τη θέση του και μας κατηγορεί σαν εθνοπροδότες. Δείχνει την αμηχανία της κυβέρνησης όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο».

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Χρήστος Γιαννούλης, είπε ότι ο υφυπουργός «φέρθηκε με πολιτική χυδαιότητα στα όρια της πολιτικής αλητείας». Ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον συνάδελφο που δέχτηκε αυτή τη χυδαία επίθεση. Η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί κεντρικά. Δεν μοιράζετε πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης». Τέλος, σε καταδίκη των αναφορών του κ. Θεοχάρη προχώρησε και ο κ. Γιώργος Λαμπρούλης εκ μέρους του ΚΚΕ.