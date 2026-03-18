Ξεκίνησε για να προχωρήσει σε διακοπή η δίκη του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντώνιου για την υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες δυο αγοριών ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Το δικαστήριο απέρριψε αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, λόγω κωλύματος συνηγόρου και διέκοψε την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για 7 Μαΐου. Είχαν προηγηθεί οι αντιρρήσεις που προέβαλε στο ενδεχόμενο αναβολής ο πατέρας Αντώνιος ο οποίος κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου με παθόντα που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη αλλά και με παθόντα που είχε συμπληρώσει τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ´ εξακολούθηση.

«Επιθυμώ να δικαστώ. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτήν την κατάσταση και σας παρακαλώ να αρχίσουμε» είπε ο κατηγορούμενος απευθυνόμενος στο δικαστήριο.

Υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν, μέσω των δικηγόρων τους, οι δυο καταγγέλλοντες, ενώ το δικαστήριο όρισε ψυχίατρο – πραγματογνώμονα για να εξετάσει τον πρώτο παθόντα και πρώτο μάρτυρα στη δίκη.

Ο ψυχίατρος καλείται να αποφανθεί εάν ο νεαρός είναι σε θέση να καταθέσει στο ακροατήριο, καθώς και να συμπαρίσταται στην κατάθεση του.

Οι πράξεις που αποδίδονται στον πατέρα Αντώνιο τελέστηκαν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου στην Αθήνα, τον Βόλο, τη Χίο και την Καλαμάτα από το 2020 έως και το 2022.

Υπενθυμίζεται ότι ο πατέρας Αντώνιος έχει, ήδη, κριθεί ένοχος για την υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες για σωματικές κακοποιήσεις ανηλίκων που φιλοξενούνταν σε δομές της «Κιβωτού του Κόσμου».