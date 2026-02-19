Προδιαγεγραμμένη χαρακτηρίζει την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του ο πατήρ Αντώνιος για την υπόθεση των κακοποιητικών συμπεριφορών σε δομές της «Κιβωτού του Κόσμου».

Μάλιστα, σημειώνει πως αδυνατεί να συγκεντρώσει τις 60.000 ευρώ που καλείται να καταβάλει μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση 9 ετών και 6 μηνών κατά συγχώνευση (εκτιτέα τα 8) μετατρέψιμη σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως.

«Αδυνατώ να καταβάλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του…» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η δήλωση έχει ως εξής:

«Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρεις, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ζω με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του.

Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει.

Ο πατήρ Αντώνιος».

Η απόφαση του δικαστηρίου

Υπενθυμίζεται ότι ο πατήρ Αντώνιος κρίθηκε ένοχος για περισσότερες πράξεις από όσες είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως, με αποτέλεσμα η ποινή του σχεδόν να διπλασιαστεί. Σε πρώτο βαθμό του είχε επιβληθεί ποινή τεσσάρων ετών και τριών μηνών μετατρέψιμη σε χρήματα, ενώ του είχε χορηγηθεί και αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον πατέρα Αντώνιο για 9 από τις 19 συνολικά πλημμεληματικές πράξεις που του αποδίδονται, ενώ πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί για πέντε από αυτές. Ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου» κρίθηκε ένοχος, κατά περίπτωση, για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων που βρίσκονταν υπό την προστασία του δράστη, ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη σωματική βλάβη ανηλίκου, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη και ηθική αυτουργία σε απειλή.

Μαζί με τον πατέρα Αντώνιο καταδικάστηκαν ένα πρώην μέλος του ΔΣ της οργάνωσης σε ποινή 4 ετών και 7,5 μηνών, ένας πρώην εργαζόμενος σε ποινή 3 ετών και 4 μηνών, ένας πρώην υπεύθυνος των παιδαγωγών του Βόλου σε ποινή 1 έτους και 8 μηνών και η πρώην διευθύντρια της δομής στον Βόλο σε ποινή 2 ετών και ενός μήνα. Προς 10 ευρώ ημερησίως μετατρέπεται η ποινή και για δύο από τους συγκατηγορουμένους του πατέρα Αντωνίου, ενώ για τους άλλους δύο στους οποίους επιβλήθηκαν μικρότερες ποινές, η ποινή αναστέλλεται. Σε δύο από τους κατηγορούμενους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Οι τέσσερις συνεργάτες του πατέρα Αντωνίου καταδικάστηκαν για πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλής σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης, ενώ αντίθετα απαλλάχθηκαν πλήρως δύο κατηγορούμενοι.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τη διαβίβαση της δικογραφίας προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί από τέσσερις μάρτυρες το αδίκημα της ψευδορκίας αλλά και η περίπτωση να υπήρξαν ηθικοί αυτουργοί και συνεργοί.