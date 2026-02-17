Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης έδωσε ο πατήρ Αντώνιος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου», τονίζοντας ότι η οργάνωση ενοχλούσε κάποια άτομα, επειδή έχαναν χρήματα.

Μιλώντας στο OPEN μετά την πρόταση ενοχής που κατέθεσε στο δικαστήριο η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, υποστήριξε ότι τον δικάζουν με ψευδείς κατηγορίες.

«Νιώθω δυνατός, μέσα από την πίστη μου στον Θεό λαμβάνω δύναμη. Ο Θεός δεν ευλογεί το άδικο. Θα πρέπει να παλέψω με κάθε τρόπο για να αποδείξω την αθωότητά μου, να φανεί η αλήθεια. Άνθρωποι που πορευτήκαμε για χρόνια στην “Κιβωτό”, χιλιάδες μάρτυρες θέλουν να καταθέσουν», είπε στην αρχή της συνέντευξης.

«Αυτό που προσπαθήσαμε στο δικαστήριο είναι να αποδομήσουμε τις κατηγορίες. Το σπουδαιότερο που αξίζει να πω είναι ότι σχεδόν όλοι οι μάρτυρες που κατέθεσαν είπαν ότι είπαν ψέματα. Μίλησαν για χρηματισμό, κατονόμασαν πρόσωπα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σχολιάζοντας το κλίμα στο δικαστήριο, είπε ότι «είχαμε την αίσθηση ότι η απόφαση είχε βγει, ένιωθα ότι υπήρχε το κλίμα «τελειώνετε, εγώ έχω καταλήξει, με καθυστερείτε. Αισθάνομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται για την αλήθεια. Ένας από τους δύο βασικούς μάρτυρες κατηγορίας τα πήρε τα πάντα πίσω».

«Ήρθαν παιδιά με σθένος μπροστά στην πρόεδρο και είπαν “όλα είναι ψέματα”. Δεν προσκομίσαμε στοιχεία, είπαν μόνοι τους είναι ψέματα», είπε για τις καταγγελίες.

«Ο καημός μου είναι ότι μένουν ανυπεράσπιστα τόσα παιδιά».

Στη συνέχεια, ο πατήρ Αντώνιος δήλωσε ότι «κατηγορούμαι για ηθική αυτουργία επί απειλή. Έφτιαξα την “Κιβωτό” για να δίνω εντολές για χαστούκια, όταν εγώ και η πρεσβυτέρα αφιερωθήκαμε σε αυτό και ξεχάσαμε τη ζωή μας; Δεν ήμουν ένας αργόσχολος άνθρωπος και είπα θα φτιάξω μία ΜΚΟ. Το έργο του ιερέα είναι full time απασχόληση. Θυσιάσαμε τη ζωή μας για όλον αυτόν τον κόσμο. Θα μας καταδικάσουν γιατί εγώ έδινα εντολή να χτυπήσουν τα παιδιά. Ήρθαν τα παιδιά στο δικαστήριο και είπαν την αλήθεια».

«Όλα αυτά τα χρόνια που η “Κιβωτός” ανέβαινε και χάρη στην αγάπη του κόσμου, το έργο μας γιγαντώθηκε. Με είχε καλέσει ο Αρχιεπίσκοπος και μου έκανε πρόταση να ανοίξουμε και άλλες Κιβωτούς. Μας είπαν ότι το φιλανθρωπικό σας έργο ενοχλεί. Είχαν γίνει παράπονα στον Αρχιεπίσκοπο από άλλες οργανώσεις ότι έχουν “μαραζώσει” οικονομικά λόγω της “Κιβωτού”. Ο μακαριστός Χριστόδουλος είχε απαντήσει σε αυτές τις οργανώσεις “να παράγετε και εσείς”», δήλωσε στο OPEN.

«Λείπω τρία χρόνια από την Κιβωτό, νιώθω ότι δεν έχω φύγει ποτέ. Την Κιβωτό τη δημιουργήσαμε με το είναι μας. Δώσαμε ψυχή σε αυτό. Δεν είναι τα κτήρια, είναι το έργο που μαραζώνει. Έχουν κλείσει δομές. Αυτή είναι και η πίκρα μου. Ότι έχουν μείνει ανυπεράσπιστα τόσα παιδιά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επίσης, σημείωσε: «Ειπώθηκε ότι είχαμε πλούσια βίο. Βιώνουμε όλο αυτό το άδικο. Έβριζαν την οικογένειά μου. Έχουν ειπωθεί τα πάντα. Μερικές φορές κάθομαι μόνος και λέω “Θεέ μου τι άλλο να κάνω;”. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω».

Κλείνοντας ανέφερε: «Δεν κρατώ τίποτα μέσα μου αρνητικό για αυτά τα παιδιά. Εγώ τους έμαθα να συγχωρούν και αυτό κάνω εγώ».