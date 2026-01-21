Μια απρόσμενη τροπή πήρε η διαδικασία στο Εφετείο Αθηνών, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Η συνεδρίαση διακόπηκε όταν οι συνήγοροι υπεράσπισης του πατρός Αντωνίου, Διαμαντής Μπασαράς και Γιώργος Γεωργίου, καθώς και οι δικηγόροι τριών ακόμα εμπλεκομένων, ανακοίνωσαν την παραίτησή τους και εγκατέλειψαν την αίθουσα.

Η κίνηση αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στους νομικούς παραστάτες, καθώς για πρώτη φορά επέλεξαν να αποχωρήσουν από τη διαδικασία και οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι.

Η υπεράσπιση υποστήριξε πως η στάση αυτή ήταν μονόδρομος, κάνοντας λόγο για μια διαδικασία που δεν τους επιτρέπει να επιτελέσουν το έργο τους.

Σε δήλωσή τους, οι δικηγόροι του ιερέα υπογράμμισαν: «Ένας ιερέας με τεράστιο κοινωνικό έργο δικάζεται επί τη βάσει προφανέστατα ψευδών καταγγελιών. Εξαντλήσαμε κάθε δικονομική δυνατότητα για να υπάρξει μια δίκαιη δίκη και, μετά ταύτα, οδηγούμαστε σε παραίτηση και αποχώρηση, όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοί μας».

Η έγγραφη καταγγελία για τη μάρτυρα και τις δικαστικές αποφάσεις

Κατά την αποχωρήσή τους οι κατηγορούμενοι υπέβαλλαν έγγραφη δήλωση ενώπιον του τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών στην οποία αναφέρουν εξαπολύουν βέλη κατά της έδρας, εστιάζοντας σε όσα συνέβησαν στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δήλωση που κατατέθηκε στο δικαστήριο:

«Στην τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου Σας δεν επετράπη η υποβολή ερωτήσεων σε μια μάρτυρα, η οποία – κατά την κρίση μας – κατελήφθη προφανέστατα ψευδόμενη, με αποτέλεσμα να αποστερηθούμε ενός ακόμη ουσιώδους υπερασπιστικού δικαιώματος, που αμέσως συνέχεται με το τεκμήριο της αθωότητάς μας. Κι όλα αυτά ενώ σε προηγούμενες δικασίμους ήδη έχουν υπάρξει προσφυγές στο δικαστήριό Σας σε σχέση με διατάξεις της διευθύνουσας, έχει υποβληθεί αίτηση εξαίρεσης κατά της διευθύνουσας, η οποία απερρίφθη».