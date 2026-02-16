Την ενοχή του ιδρυτή της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρα Αντωνίου και 4 ακόμα κατηγορουμένων για κατηγορίες που αφορούν κακοποιητικές συμπεριφορές, που διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος, κυρίως στις δομές του Βόλου και της Αθήνας, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών, Παναγιώτα Συμιγιάννη.

Η εισαγγελική λειτουργός στην αγόρευση, αναφερόμενη στον πατέρα Αντώνιο, έκανε λόγο για «το πρόσωπο αναφοράς» της Οργάνωσης και, επικαλούμενη μαρτυρίες, ανέδειξε τον ηγετικό του ρόλο. «Ήταν το πρόσωπο της Κιβωτού, το πρόσωπο αναφοράς, όλα περνούσαν από το χέρι του, τίποτα δεν γινόταν αν δεν το ήξερε» ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας, συμπληρώνοντας ότι πρόκειται για το «εν τοις πράγμασι κεντρικό πρόσωπο και τον ηγέτη της Κιβωτού του Κόσμου». «Είχε λόγο σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ανήλικους» τόνισε.

Παράλληλα, η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή των κατηγορουμένων για επιμέρους κατηγορίες, οι οποίες στην πλειονότητά τους αφορούσαν κακοποιητικά περιστατικά στη δομή της Χίου. Μάλιστα, για δύο κατηγορούμενους που συνδέονται με τη συγκεκριμένη δομή, η εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη απαλλαγή τους. Η εισαγγελέας αναφέρθηκε αναλυτικά στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για βαριές σωματικές βλάβες και άλλα πλημμελήματα. «Όλοι είχαν υπό την προστασία τους, τους παθόντες, η επιμέλεια των οποίων είχε δοθεί στην Κιβωτό του Κόσμου» ανέφερε και επιχείρησε να αποδομήσει τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων που αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται.

Η εισαγγελέας μίλησε για «μη αξιόπιστα» στοιχεία, αναφερόμενη στις αιτιάσεις των κατηγορουμένων, για τους οποίους είπε πως «γνώριζαν την αναλήθεια». Πρωτόδικα, ο πατέρας Αντώνιος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 51 μηνών (4 έτη και τρεις μήνες), ενώ τέσσερις συνεργάτες του είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 17 έως 40 μήνες. Σε τρεις καταδικασθέντες χορηγήθηκε αναστολή, ενώ για τον πατέρα Αντώνιο και έναν ακόμα καταδικασθέντα, η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.