Με μια σκληρή τοποθέτηση, ο πατέρας Αντώνιος λύνει τη σιωπή του, καταγγέλλοντας μια συντονισμένη προσπάθεια εξόντωσης του ίδιου και του έργου του. Μετά από δυόμισι δεκαετίες προσφοράς, ο ιδρυτής της γνωστής οργάνωσης υποστηρίζει ότι βρέθηκε στο στόχαστρο μιας «σκευωρίας» που χρησιμοποίησε ανήλικα παιδιά για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες σκοπιμότητες.

«Χρησιμοποίησαν παιδιά ως θύματα»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε μήνυμά του , η δικαιοσύνη αγνόησε κρίσιμα στοιχεία και μαρτυρίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αλήθεια. Ο ίδιος υπογραμμίζει πως τα παιδιά που κατέθεσαν εναντίον του είχαν ήδη βεβαρημένο παρελθόν, ενώ κάνει λόγο ακόμα και για χρηματισμό μαρτύρων.

Η αποχώρηση από το δικαστήριο και η τύχη της Κιβωτού

Η πλευρά του πατρός Αντωνίου, αφού εξάντλησε κάθε νόμιμο μέσο, αποφάσισε να αποσυρθεί από τη διαδικασία, δηλώνοντας πλήρη απογοήτευση από τη στάση του δικαστηρίου. Ο ίδιος δεν εστιάζει μόνο στην προσωπική του αδικία, αλλά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον των παιδιών που φιλοξενούνταν στις δομές.

Ο πατήρ Αντώνιος τόνισε πως η διάλυση της Κιβωτού του Κόσμου οδηγεί πολλά παιδιά πίσω στην παραβατικότητα, καταστρέφοντας ένα τεράστιο κοινωνικό και εκπαιδευτικό οικοδόμημα που χτίστηκε με αυτοθυσία. Απευθυνόμενος στους εθελοντές και στους υποστηρικτές του έργου του, υπενθύμισε την προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα.

«Δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα για τη δικαιοσύνη», ανέφερε κλείνοντας, ενώ εναπόθεσε τις ελπίδες του στην πίστη του, σημειώνοντας πως ο Θεός μπορεί να βγάλει το καλό ακόμα και μέσα από τις πιο οδυνηρές καταστάσεις.

Ολόκληρη η δήλωση:



«Μετά από 25 χρόνια κατηγορηθήκαμε, διαπομπευθήκαμε χωρίς να ακουστούμε με στοιχεία που αποδείχθηκαν κατασκευασμένα. Δυστυχώς χρησιμοποιήθηκαν παιδιά ως θύματα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη σκευωρία. Τα παιδιά εκείνα που η ίδια η Πολιτεία έστελνε σε εμάς με εισαγγελική παραγγελία με βεβαρημένο παραβατικό κοινωνικό ιστορικό.

Όλο αυτό το διάστημα αγνοήθηκε από το δικαστήριο η αποκάλυψη της αλήθειας παρά τις μαρτυρίες των παιδιών ακόμα και για χρηματισμό τους προκειμένου να με κατηγορήσουν. Έτσι, αφού με τους δικηγόρους μου εξαντλήσαμε όλα τα νόμιμα μέσα, αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από τη διαδικασία απογοητευμένοι.

Αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα δεν είναι τόσο η αδικία προς το πρόσωπό μου, όσο η καταστροφή του μεγάλου κοινωνικού, πνευματικού, εθελοντικού και εκπαιδευτικού έργου της Κιβωτού του Κόσμου που αυτό έχει ως αποτέλεσμα τώρα πολλά από τα παιδιά της Κιβωτού να κινδυνεύουν και να είναι στην παραβατικότητα.

Δίνουμε έναν μεγάλο αγώνα για τη δικαιοσύνη. Η Κιβωτός του Κόσμου έκανε ένα τεράστιο έργο ανά την Ελλάδα. Αυτή την αλήθεια τη γνωρίζετε όλοι σας. Όλοι εσείς που συμμετείχατε στις δομές μας ως εθελοντές και όλοι εσείς που επισκεπτόσασταν την Κιβωτό του Κόσμου τακτικά και ξέρατε την αυτοθυσία που εμείς κάναμε για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε όλο αυτό το έργο.

Την τελευταία μου ελπίδα την αφήνω στον Κύριο, πιστεύοντας ότι ως Θεός της αγάπης και της καλοσύνης ξέρει να βγάζει το καλό ακόμα και μέσα από κάτι πολύ οδυνηρό»