Στο έλεος ενός ιστορικού χιονιά βρίσκονται οι βορειοανατολικές ΗΠΑ με τα θερμόμετρα να δείχνουν -23 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα στο Ρόουντ Άιλαντ, η χιονόπτωση ξεπέρασε τα 90 εκατοστά, σπάζοντας το ρεκόρ της ιστορικής χιονοθύελλας του 1978. Από το Μέριλαντ μέχρι το Μέιν, πόλεις έχουν καλυφθεί από χιόνι που σε ορισμένα σημεία ξεπερνά το ένα μέτρο, ενώ δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για «χιλιάδες σημεία ζημιών» στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με συνεργεία να δουλεύουν ασταμάτητα σε 18ωρες βάρδιες.

Οι δρόμοι παραμένουν απάτητοι, η αποκομιδή απορριμμάτων έχει σταματήσει και αρκετά σχολεία λειτουργούν αποκλειστικά διαδικτυακά. Στη Μασαχουσέτη, το Κέιπ Κοντ είναι από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, με χιλιάδες κατοίκους να αναζητούν ζεστασιά και φόρτιση συσκευών σε θερμαινόμενα καταφύγια.

«Το χιόνι έφτασε περίπου το μισό μέτρο»

Τα όσα συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη περιέγραψε στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο ομογενής, Θοδωρής Καρναβάς. Όπως τόνισε, ο υδράργυρος έπεσε στους -23 βαθμούς Κελσίου, ενώ το χιόνι έφτασε περίπου το μισό μέτρο.

«Ξυπνήσαμε και τα πάντα ήταν παγωμένα. Αυτοκίνητα, δρόμοι, πεζοδρόμια. Δεν μπορούσες να κάνεις ούτε δέκα βήματα χωρίς να γλιστρήσεις», επεσήμανε. Παρά την ένταση της κακοκαιρίας, η πόλη λειτούργησε σχεδόν κανονικά: «Μόνο μία μέρα δεν πήγαμε στη δουλειά. Από την επομένη, η Νέα Υόρκη ξαναμπήκε στους ρυθμούς της. Ο κόσμος εδώ είναι μαθημένος σε τέτοια φαινόμενα».

Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών

Σε πολλές περιοχές της Νέας Υόρκης, τα πεζοδρόμια παραμένουν αδιάβατα, με άτομα με αναπηρία να καταγγέλλουν ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν. «Βρίσκεις ένα καθαρό σημείο και μετά ένα μονοπάτι 15 εκατοστών που δεν χωρά ούτε καρότσι ούτε περιπατητήρα», αναφέρει εκπρόσωπος του Κέντρου Ανεξαρτησίας Ατόμων με Αναπηρία.

Στο Ρόουντ Άιλαντ, ένας φοιτητής έχασε τη ζωή του από μονοξείδιο του άνθρακα, όταν προσπάθησε να φορτίσει το κινητό του μέσα στο αυτοκίνητο, του οποίου η εξάτμιση είχε φράξει από το χιόνι.

Οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι η χιονοθύελλα περιείχε συνολικά 9,46 δισεκατομμύρια τόνους νερού. Αν όλο αυτό το χιόνι έπεφτε μόνο στο Μανχάταν, θα σχημάτιζε στρώμα ύψους μεγαλύτερου από ένα μίλι. Αν έπεφτε μόνο στο Ρόουντ Άιλαντ, θα σκέπαζε την πολιτεία με πάνω από 28 μέτρα χιόνι.