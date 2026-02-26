Η αστυνομία της Ιρλανδίας απηύθυνε δημόσια έκκληση για πληροφορίες, καθώς προσπαθεί να ταυτοποιήσει έναν άνδρα που πραγματοποίησε μια απρόκλητη επίθεση σε γυναίκα στο κέντρο του Κορκ, στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της 23ης Νοεμβρίου, στη μέση του δρόμου, και από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης φαίνεται ο άνδρας να χτυπά τη γυναίκα με τον αγκώνα του καθώς περνούσε μαζί με τις φίλες της.

Στο βίντεο δεν υπήρξε καμία αλληλεπίδραση ανάμεσα στους δύο πριν από την επίθεση. Ο άνδρας απλώς περπατά χαλαρά προς την ομάδα των γυναικών με τα χέρια στις τσέπες και καταφέρνει μια βίαιη αγκωνιά, πριν απομακρυνθεί σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Η επίθεση έριξε αμέσως τη γυναίκα αναίσθητη και μία από τις φίλες της έτρεξε να τη βοηθήσει, ενώ μια άλλη φαίνεται να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον δράστη καθώς εκείνος απομακρυνόταν. Το θύμα υπέστη κάταγμα στην οφθαλμική κόγχη ως αποτέλεσμα της επίθεσης και έλαβε νοσοκομειακή περίθαλψη για τα τραύματά του.

Η ιρλανδική αστυνομία δίνει πλέον στη δημοσιότητα περιγραφή του δράστη, ενώ το βίντεο του περιστατικού προβλήθηκε χθες το βράδυ στην εκπομπή Crimecall του RTÉ, σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στην ταυτοποίησή του. Ο ύποπτος είναι γεροδεμένος και έχει σκούρα γένια, ενώ η ιρλανδική αστυνομία εκτιμά ότι είναι μεταξύ 20 και 30 ετών.

🚨WOMAN KNOCKED OUT COLD IN CORK – ANOTHER UNPROVOKED MIGRANT ATTACK‼️🇮🇪



Irish woman walking with friends on Oliver Plunkett St at 2:50am. Migrant slams elbow into her head – she drops unconscious. Fractured eye socket, hospitalised.



Gardaí sat on clear CCTV for 3 months.… pic.twitter.com/KW3OkT8Zqr — Gauci Reports (@GauciReports) February 24, 2026

Ο αστυνομικός Γκρεγκ Φρίγκροουβ περιέγραψε το περιστατικό, σημειώνοντας: «Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό επίθεσης που συνέβη στις 23 Νοεμβρίου στην πόλη του Κορκ. Ο άνδρας που προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε βρίσκεται εδώ στο κέντρο της οθόνης και φορά πράσινο και μαύρο μπουφάν North Face.