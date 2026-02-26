Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο από τον θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη, στα 57 της χρόνια.

«Ένας δικός μας άνθρωπος, η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη, “έφυγε” ξαφνικά, χθες το απόγευμα, βυθίζοντας στη θλίψη όλους τους συναδέλφους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Αντιγόνη Πανέλλη γεννήθηκε πριν από 57 χρόνια, μεγάλωσε στην Κορωνησία Άρτας, ένα μικρό “νησί” στον Αμβρακικό Κόλπο και σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στον Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Οργανισμό.

Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία και το Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για περίπου 20 χρόνια.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα από την ΕΡΤ και τις εκπομπές του δημοσιογράφου, σκηνοθέτη και τηλεοπτικού παραγωγού Γιώργου Πετρίτση, «Μαρτυρίες», «στα Μονοπάτια των Θεών», «Ιατρικά Ραντεβού», όπου έκανε την ιστορική έρευνα και το ρεπορτάζ.

Εργάστηκε στις εφημερίδες Ελεύθερος, Ακρόπολη, Βραδυνή, στο υπουργείο Τύπου, στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος 10, στο CNN Greece και σε πλήθος περιοδικών και εντύπων μέσα στα χρόνια.

Η Αντιγόνη, μεταξύ άλλων, έχει βραβευθεί με το Βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, για την προσφορά της στο Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ και αφήνει πίσω της ένα πλούσιο δημοσιογραφικό έργο.

Καλό σου ταξίδι Αντιγόνη μας».

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Αγίας Σκέπης Παπάγου.