Ανακοίνωση με αφορμή το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Οινόη Βοιωτίας, όταν ένας 14χρονος πήρε κρυφά το αυτοκίνητο των γονιών του, εξέδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή της Οινόης, στα σύνορα με τον δήμο Χαλκιδέων, ο 14χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε δέντρο με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί από το αμάξι και να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο κ. Γιαννάκος κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του για σοβαρή ευθύνη των οικογενειών, εφιστώντας την προσοχή των γονιών για τα κλειδιά των οχημάτων τους.

Η ανακοίνωση

«Επαναλαμβανόμενα τροχαία με σοβαρούς τραυματισμούς ανηλίκων που οδηγούν χωρίς δίπλωμα παύουν πια να είναι συμπτώσεις και αποτελούν σοβαρή ευθύνη των οικογενειών. Τι και εάν ελήφθησαν αυστηρά μέτρα για τις τροχαίες παραβάσεις.

Τι και εάν είχαμε το θάνατο ανήλικου συνοδηγού πρόσφατα με οδηγό επίσης ανήλικο.

Χαμπάρι, στον κόσμο μας οι γονείς…

Στην προχθεσινή εφημερία του «Αγία Σοφία» διακομίστηκε 15χρονο αγόρι διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Χαλκίδας.

Οδηγούσε το αυτοκίνητο του πατέρα του στην Οινόη και χτύπησε σε δέντρο. Προφανώς δεν φορούσε ζώνη και εκτοξεύθηκε από το αυτοκίνητο.

Στο «Αγία Σοφία» έγινε χειρουργική επέμβαση για αποσυμφόρηση του αιματώματος στον εγκέφαλο και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Αποσωληνώθηκε και διέφυγε τον κίνδυνο.

Λίγη προσοχή στα κλειδιά του αυτοκινήτου από τους γονείς δεν βλάπτει. Εκτός και εάν τα δίνουμε εμείς τα κλειδιά στα παιδιά και μετά κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας».