Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Οινόης, στα όρια της Βοιωτίας με τον δήμο Χαλκιδέων, όταν ένας 14χρονος φέρεται να πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου των γονιών του.

Ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή που ο 14χρονος εκτινάχθηκε από το παρμπρίζ και βρέθηκε εκτός του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ανήλικο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, καθώς έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε Νοσοκομείο Παίδων, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, όπως αναφέρει το eviaonline.gr.