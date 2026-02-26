Η Κατερίνα Βουτσινά έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρθηκε σε σποτ που δημοσίευσε η Μαρία Καρυστιανού.
Στην ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, έγραψε:
«Από τούδε και στο εξής @mkaristianou
Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57.
Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας,καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστω. διαφορετικά θα κινηθώ νομικά. Σας ευχαριστώ».
Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57.— katerina voutsina (@katerinavoutsi5) February 26, 2026
Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας,καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστω. διαφορετικά θα… https://t.co/UmWHVd3pJN