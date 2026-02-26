Ο Κέντρικ Ναν είναι τελικά στη 12άδα του Παναθηναϊκού για το ματς με την Παρί στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής της Euroleague, αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αγωνιστεί κιόλας.

Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρήθηκε από ίωση το τελευταίο 24ωρα και η συμμετοχή του στον αγώνα με τους Γάλλους ήταν αμφίβολη. Και παραμένει, αν και συμπεριλήφθηκε στη 12άδα.

Ο Αταμάν πήρε κανονικά στην αποστολή τον Ναν, το αν θα χρησιμοποιηθεί όμως θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Όπως και να έχει, με ή χωρίς τον Αμερικανό γκαρντ, ο στόχος των «πράσινων» δεν αλλάζει και είναι η νίκη προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει διαθέσιμους τους Γιούρτσεβεν, Σαμοντούροβ και Τολιόπουλο που έχουν ενσωματωθεί στις Εθνικές ομάδες Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς και τον Ματίας Λεσόρ.