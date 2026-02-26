Την ανάγκη να αφουγκραστεί ο δήμαρχος Αθηναίων τα προβλήματα των δημοτών, τόνισε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» Κώστας Μπακογιάννης. Μάλιστα, απευθυνόμενος προς τον Χάρη Δούκα, του ζήτησε «να σταματήσει να μονοπωλεί τον χρόνο του το ΠΑΣΟΚ» και να ασχοληθεί με τον δήμο.

«Σας μεταφέρουμε τη φωνή των Αθηναίων με την ελπίδα ότι θα ακούσετε. Έλεος πια με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβανόμαστε πως μονοπωλεί τον χρόνο σας, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημάρχου Αθηναίων», είπε συγκεκριμένα ο κ. Μπακογιάννης και πρόσθεσε:

«Οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι μας λένε πως οι πόρτες είναι κλειστές, πως τα τηλέφωνα δεν απαντάνε και τα προβλήματα δεν φτάνουν σε αυτούς που πρέπει να τα λύσουν».

Αναφερόμενος στο Παρατηρητήριο Καθημερινότητας της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», που καταγράφει καθημερινά τα προβλήματα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε σοβαρά θέματα καθαριότητας σε Κάτω Πατήσια και Γκύζη, σε επικίνδυνες φθορές στα πεζοδρόμια σε Νέο Κόσμο και Κυψέλη, στη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων χωρίς κανόνες στο Παγκράτι, στα συνεχιζόμενα προβλήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, σε εκτεταμένη παράνομη στάθμευση στο κέντρο της πόλης και όπως πρόσθεσε στο τέλος, «στο χάος με τις ανεξέλεγκτες εργολαβίες σε όλη την Αθήνα».