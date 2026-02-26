Ψήφο εμπιστοσύνης στον ελληνικό προορισμό δείχνουν τα στοιχεία κορυφαίων ευρωπαϊκών φορέων του τουρισμού λίγες ημέρες πριν ανοίξει η αυλαία της ITB 2026.

Η τελευταία τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (ETC) αποκαλύπτει βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ζήτηση ταξιδιών για το φθινόπωρο και τις αρχές του χειμώνα είναι υψηλότερη σε ετήσια βάση, αφού οι διεθνείς αφίξεις είναι στο +3,2% και οι διανυκτερεύσεις στο +3,1%.

Οι δαπάνες για εισερχόμενα ταξίδια αυξήθηκαν ταχύτερα από τις αφίξεις στους περισσότερους προορισμούς. Σε σύνολο, εκτιμάται ότι αυξήθηκαν 9,7% το 2025, στην ήπειρο.

Αυτή η απόκλιση υποδηλώνει ότι η τουριστική απόδοση υποστηρίζεται όλο και περισσότερο από τις υψηλότερες δαπάνες ανά ταξίδι και τη ζήτηση που βασίζεται στην αξία, παρά μόνο από την αύξηση του όγκου.

Στους βασικούς προορισμούς που συγκεντρώνουν ζήτηση συγκαταλέγεται η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Τουρκία, ενώ ισχυρή δυναμική καταγράφουν επίσης οι Κανάριοι Νήσοι και η Αίγυπτος. Ήδη αύξηση στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής κατέγραψαν βρετανικά ταξιδιωτικά πρακτορεία την εβδομάδα πριν από τις σχολικές διακοπές half term του Φεβρουαρίου, καθώς πολλές οικογένειες στο Ηνωμένο Βασίλειο άφησαν για την τελευταία στιγμή την οργάνωση των διακοπών τους.

Η τάση αφορά κυρίως Βρετανούς ταξιδιώτες, με σημαντικό ποσοστό των πωλήσεων να αφορά αναχωρήσεις εντός δύο εβδομάδων. Σύμφωνα με στοιχεία μεγάλων δικτύων πρακτορείων, οι κρατήσεις για ταξίδια εντός 12 εβδομάδων αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Ελλάδα στους βασικούς «οδηγούς» πωλήσεων

Παρά την άνοδο των last minute κρατήσεων, οι προκρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 εξακολουθούν να κυριαρχούν. Σε ορισμένα δίκτυα, σχεδόν τα δύο τρίτα των συνολικών κρατήσεων αφορούν τη θερινή περίοδο του επόμενου έτους, με τους συνολικούς όγκους να εμφανίζονται αυξημένοι σε σχέση με πέρυσι. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους βασικούς προορισμούς όγκου για τους Βρετανούς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της θέση στη μεσογειακή αγορά.

Περισσότερη αξία, όχι απλώς χαμηλή τιμή

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Βρετανοί ταξιδιώτες παραμένουν διατεθειμένοι να επενδύσουν σε ποιοτικότερες διακοπές, ακόμη και όταν κλείνουν πιο αργά. Οι μέσες αξίες κρατήσεων καταγράφονται υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ αυξάνεται το ενδιαφέρον για κρουαζιέρες, πολυπροοριστικά ταξίδια και εμπειρίες μεγαλύτερης διάρκειας.

Παράλληλα, παρατηρείται μετατόπιση της ζήτησης από τις ΗΠΑ προς πιο «κοντινούς» και ασφαλείς μεσογειακούς προορισμούς, με την Ελλάδα να διατηρεί ισχυρή θέση στις επιλογές των Βρετανών οικογενειών.

Island Hopping

Εν τω μεταξύ, η Ελλάδα παραμένει βασικός πυλώνας στο πρόγραμμα island hopping της Sunvil, καθώς ο βρετανικός tour operator επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του για το 2026, ανταποκρινόμενος στη «ισχυρή» ζήτηση για πολυνησιακά και μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια.

Ο οικογενειακός, ανεξάρτητος διοργανωτής ταξιδιών ανακοίνωσε νέα δρομολόγια σε Βαλτική, Νορβηγία και Αδριατική, τα οποία έρχονται να προστεθούν στους ήδη δημοφιλείς προορισμούς του, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η Ελλάδα και οι Αζόρες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι πρώιμες κρατήσεις για το 2026 δείχνουν ότι οι διακοπές διάρκειας 14 διανυκτερεύσεων και άνω αποτελούν πλέον ξεκάθαρη τάση, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν πιο ουσιαστικές εμπειρίες, βαθύτερη εξερεύνηση και τη δυνατότητα να συνδυάσουν περισσότερα νησιά σε ένα ενιαίο ταξίδι.

Νέες διαδρομές σε Βαλτική, Νορβηγία και Κροατία

Μεταξύ των νέων προγραμμάτων περιλαμβάνεται ένα εννιαήμερο island hopping στη Βαλτική, που συνδέει τη Σουηδία με τη Φινλανδία. Το ταξίδι ξεκινά από τη Στοκχόλμη και τα 14 νησιά της, συνεχίζει στα Åland Islands, στο αρχιπέλαγος του Turku και ολοκληρώνεται στο Ελσίνκι. Το πακέτο κοστίζει από £1.576 και περιλαμβάνει πτήσεις μετ’ επιστροφής προς Στοκχόλμη και όλες τις θαλάσσιες μεταφορές.

Στη Νορβηγία, η Sunvil εισάγει νέο επταήμερο πρόγραμμα island hopping για το Βόρειο Σέλας, που καλύπτει τις περιοχές Vesterålen και Lofoten, με μετακινήσεις κατά μήκος των φιορδ με ιστορικό ταχυδρομικό πλοίο. Η τιμή ξεκινά από £1.499 και περιλαμβάνει πτήσεις προς Evenes (Harstad/Narvik Airport), καθώς και δραστηριότητες όπως safari αετών, sauna στο Sortland και οργανωμένη εκδρομή για το Βόρειο Σέλας.

Στην Αδριατική, το νέο 14ήμερο πρόγραμμα κατά μήκος της Δαλματικής ακτής ξεκινά από το Cavtat και περιλαμβάνει στάσεις στο Ντουμπρόβνικ, στην Korčula, στο Brač και στο Σπλιτ. Η τιμή ξεκινά από 2.365 βρετανικές λίρες και περιλαμβάνει μεταφορές με ferry και καταμαράν. Σημειώνεται ότι οι τιμές βασίζονται σε δύο άτομα ανά δωμάτιο και περιλαμβάνουν πτήσεις και διαμονή με πρωινό.

Εν κατακλείδι, η ενίσχυση του island hopping επιβεβαιώνει ότι η τάση για πολυνησιακά ταξίδια δεν περιορίζεται μόνο στη Μεσόγειο, ωστόσο η Ελλάδα παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες αυτής της στρατηγικής, καθώς οι ταξιδιώτες συνεχίζουν να επιλέγουν συνδυασμούς ελληνικών νησιών για μεγαλύτερης διάρκειας και πιο βιωματικές διακοπές.