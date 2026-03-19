Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport

Πρόκειται για 21χρονο οδηγό από χωριό του Δομοκού, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος απεγκλωβίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.