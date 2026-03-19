Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για τη ρεβάνς με την Μπέτις έχοντας στα χέρια του ένα σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, όπου επικράτησε με 1-0. Παρά το γεγονός ότι οι Ισπανοί είχαν περισσότερη ώρα την κατοχή και έδειξαν στοιχεία της ποιότητάς τους, οι «πράσινοι» στάθηκαν σωστά στον αγωνιστικό χώρο και εκμεταλλεύτηκαν μια στιγμή αδράνειας της αντιπάλου άμυνας για να πάρουν τη νίκη. Στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ισοπαλία χωρίς γκολ απέναντι στον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο. Το παιχνίδι αντιμετωπίστηκε ως ευκαιρία για ροτέισον, με αρκετούς ποδοσφαιριστές που βρίσκονται πιο χαμηλά στο ροτέισον να παίρνουν χρόνο συμμετοχής.Στόχος είναι να σπάσει τη δυσμενή παράδοση που έχει σε ισπανικό έδαφος και να φτάσει στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά έπειτα από 23 χρόνια. Απών θα είναι ο Ζαρουρί λόγω τιμωρίας, μετά την αποβολή του στο πρώτο παιχνίδι. Αντίθετα, επιστρέφουν οι Τουμπά, Ερνάντεθ και Μπακασέτας.

Η πίεση προς την ομάδα είχε ήδη αρχίσει πριν από την πρώτη αναμέτρηση και μετά το αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ η κριτική εντάθηκε ακόμη περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, στο στρατόπεδο των «βερδιμπλάνκος» υπάρχει αισιοδοξία ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί. Η δυναμική που παρουσιάζουν στην έδρα τους αποτελεί βασικό λόγο για τον οποίο πιστεύουν πως μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα της πρόκρισης. Άλλωστε, αρκετοί ποδοσφαιριστές της ομάδας έχουν τονίσει πως το 1-0 δεν θεωρείται σκορ που δεν μπορεί να ανατραπεί.

Στο πρωτάθλημα, για την 28η αγωνιστική της La Liga, η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Θέλτα. Παρά την απώλεια βαθμών, διατήρησε τη διαφορά των τριών βαθμών από τους Γαλιθιάνους στη μάχη για την πέμπτη θέση, η οποία οδηγεί στο Champions League.

Στα αγωνιστικά, σημαντική απουσία για τη ρεβάνς θα είναι ο βασικός κεντρικός αμυντικός Ντιέγκο Γιορέντε, ο οποίος αποβλήθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Αντίθετα, ο Σοφιάν Άμραμπατ έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, ενώ εκτός δράσης παραμένουν εδώ και καιρό οι Λο Σέλσο και Ίσκο.