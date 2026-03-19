Όταν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ρωτήθηκε σε συνέντευξη στο CBS γιατί εκείνος μπορούσε να πραγματοποιήσει μια κλήση μέσω Zoom, ενώ οι απλοί πολίτες δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, απάντησε ότι είχε πρόσβαση επειδή είναι «η φωνή των Ιρανών» και πρέπει να υπερασπιστεί τα δικαιώματά τους. Η απάντηση αυτή προκάλεσε επικρίσεις από Ιρανούς που κατάφεραν να συνδεθούν έστω και για λίγο.

«Οι πολίτες του Ιράν δεν είναι άφωνοι και αυτός ο άνθρωπος δεν είναι η φωνή τους», έγραψε ένας χρήστης. «Ανοίξτε το διαδίκτυο για να μπορέσετε να ακούσετε την πραγματική φωνή του λαού μέσα από τη χώρα». Ένας άλλος έγραψε: «Ούτε εικόνα, ούτε φωνή». Η Τεχεράνη επέβαλε νέους περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, περιορίζοντας περαιτέρω τις συνδέσεις VPN και αφήνοντας ακόμα λιγότερους ανθρώπους σε θέση να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Είκοσι ημέρες από την έναρξη του πολέμου και η συνδεσιμότητα στη χώρα έχει πέσει περίπου στο ένα τοις εκατό των φυσιολογικών επιπέδων, αφήνοντας την πλειονότητα των πολιτών ανίκανη να συνδεθεί με το παγκόσμιο διαδίκτυο. Οι χρήστες διαμαρτύρονται ότι εικόνες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά δεν φορτώνουν και σε πολλές περιπτώσεις βασικές λειτουργίες των πλατφορμών έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Ιρανικές ιστοσελίδες είναι δύσκολο να ανοίξουν, ενώ πελάτες ορισμένων τραπεζών έχουν χάσει προσωρινά την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Έτσι μοναδική διέξοδος επικοινωνίας είναι η ιρανική τηλεόραση, όπου όμως παρουσιάζεται η εικόνα μιας χώρας που έχει μόνο νίκες επί του πεδίου. Υπάρχουν αναφορές για συνδυασμό γεγονότων και παραπληροφόρησης και ψεύτικα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την αφήγηση της Τεχεράνης, ιρανικοί πύραυλοι έχουν καταστρέψει το Τελ Αβίβ και άλλες ισραηλινές πόλεις, τα αεροσκάφη της έχουν αφανίσει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και εκατοντάδες Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί σε βάσεις και πρεσβείες σε όλη την περιοχή. Στην πραγματικότητα, ενώ το Ιράν έχει ανταποδώσει σε πολλαπλά μέτωπα, προκαλώντας ζημιές σε ισραηλινές πόλεις και σε κοντινές αμερικανικές βάσεις, η αντεπίθεσή του έχει προκαλέσει λιγότερους θανάτους και μικρότερες καταστροφές από ό,τι περιγράφουν τα κρατικά του μέσα ενημέρωσης.

Η προπαγάνδα αποτελεί διαχρονικά χαρακτηριστικό του πολέμου, αλλά η εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η πειστικότητα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν καταστήσει τις εκστρατείες επιρροής πιο εκτεταμένες και συχνά πιο αποτελεσματικές. Οι Αμερικανοί έχουν καταβάλει προσπάθειες να καταρρίψουν ορισμένους από τους ισχυρισμούς. Μεταξύ των στόχων των ισραηλινών βομβαρδισμών, μαζί με στρατιωτικές και κυβερνητικές υποδομές, ήταν και το κέντρο του κρατικού οργανισμού τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν επίσης προσπαθήσει να επηρεάσουν την κάλυψη της σύγκρουσης, μεταξύ άλλων παρέχοντας περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις ζημιές που έχουν υποστεί.

Μεγάλο μέρος της επίσημης επικοινωνιακής στρατηγικής του Ιράν, που εκδίδεται στα φαρσί, αραβικά και αγγλικά, επιδιώκει να διογκώσει την επιτυχία της αντεπίθεσης της Τεχεράνης με ενθουσιώδεις όρους, με έναν ανώτερο αξιωματούχο να δηλώνει σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση ότι η «εκτεταμένη και επιτυχής επιχείρηση» κατά του Ισραήλ και άλλων χωρών «άφησε όλους τους στρατιωτικούς ειδικούς άφωνους».

Ένας μη επιβεβαιωμένος ισχυρισμός ότι ο ιρανικός στρατός κατέστρεψε πλήρως μια αμερικανική εγκατάσταση ραντάρ στο Κατάρ, για παράδειγμα, δημοσιεύτηκε σε διαδικτυακό άρθρο της εφημερίδας Tehran Times και σε ανάρτηση στο X, συνοδευόμενη από εικόνα που είχε υποστεί επεξεργασία με τεχνητή νοημοσύνη από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ένας λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με τον ιρανικό στρατό ισχυρίστηκε ότι 560 Αμερικανοί είχαν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μέχρι στιγμής στις συγκρούσεις, αριθμός πολύ υψηλότερος από τους έξι θανάτους που ανέφερε το Πεντάγωνο. Τα ιρανικά κρατικά μέσα έχουν επίσης επικρίνει ξένες πηγές ειδήσεων και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την παρουσίαση αυτού που χαρακτήρισαν ως διαστρεβλωμένη εικόνα της πολεμικής προσπάθειας. «Μεταδίδουν ψεύτικες, αποθαρρυντικές ειδήσεις και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις επιτυχίες μας», παραπονέθηκε ένας αναλυτής μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Islamic Republic of Iran News Network.

Οι εξελίξεις στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης έχουν επιτρέψει στις εμπόλεμες χώρες να ενισχύσουν δραστικά τις εκστρατείες προπαγάνδας τους, δημιουργώντας και διαδίδοντας φαινομενικά ρεαλιστικά βίντεο και εικόνες τόσο γρήγορα όσο οι αντίπαλοί τους μπορούν να τα διαψεύσουν. Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω σύγχυση σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει. Και αυτή η μορφή του πολέμου είναι εξίσου επικίνδυνη όσο και οι μάχες στο πεδίο.