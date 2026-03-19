Ανατριχίλα προκαλούν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το «φως» και αφορούν τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Ο 23χρονος που ομολόγησε την πράξη του προφυλακίστηκε ενώ οι Αρχές προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ της συμπλοκής με τα κίνητρα οπαδικής βίας να είναι πλέον ξεκάθαρα και οι έρευνες για τον εντοπισμό του φονικού όπλου που χρησιμοποίησε ο δράστης συνεχίζονται.

Πριν τη δολοφονία του 20χρονου είχαν σημειωθεί επιθέσεις στο μαγαζί του πατέρα του 23χρονου στη Νεάπολη, με τον νεαρό να διαμηνύει πως όποιος το ξανακάνει θα έχει να κάνει μαζί του.

Φαίνεται πως ο 20χρονος μαζί με τους δύο φίλους του πήγαν να βρουν τον 23χρονο στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης κάτω από το σπίτι του, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη φονική συμπλοκή.

Στη συνέχεια, ο 23χρονος, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 19/3 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» φέρεται να τηλεφώνησε σε φίλο του, ζητώντας ιατρική βοήθεια λόγω τραυματισμού, καθώς και σε παράγοντα συνδέσμων για να τον βοηθήσει να διαφύγει. Πέταξε το μαχαίρι σε υπόνομο και τα ρούχα του σε κάδο στη Νέα Ελβετία.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής του Mega, κορυφαίος αθλητικός παράγοντας βοήθησε τον δράστη στη διαφυγή του.

Σοκ προκαλεί η συνομιλία φίλων του δράστη αμέσως μετά το φονικό

Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους ανατριχιαστική συνομιλία μεταξύ των φίλων του δράστη, αμέσως μετά τη δολοφονία του 20χρονου.

– Έσφαξαν έναν «Τούρκο».

– Ναι… τον γ… οι μάγκες.

– Καλά είναι τότε. Μακάρι να πεθάνει.

– Μπράβο το παιδί. Σοβαρά είναι;

– Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

– Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

– Μάγκες, μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

– Θα μαζευτούμε.

– Μάγκες, έχει γίνει χαμός… ο Τούρκος ήταν τέζα. Έφυγε με ασθενοφόρο.

– Βγείτε όλοι από την ομαδική!

– Βγείτε όλοι!