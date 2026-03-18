Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια στη Θεσσαλονίκη ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, στην Καλαμαριά.

Ο 23χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή οπλοχρησία. Κατά τη δίωρη απολογία του φέρεται να επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι ενήργησε σε καθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τουλάχιστον 3 άτομα έξω από το σπίτι του.

Δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε κινητό τηλέφωνο και βιντεοσκοπούσε την εις βάρος του επίθεση.

Υποστήριξε δε, ότι χτυπήθηκε επανειλημμένα, ακόμη και με σφυρί, τονίζοντας ότι προκειμένου να προστατευθεί αντέδρασε χρησιμοποιώντας το μαχαίρι «στα τυφλά». «Δεν είχα ανθρωποκτόνο δόλο» φαίνεται να είπε, εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια της ζωής τού 20χρονου.

Επικαλέστηκε δε, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην οποία υπεβλήθη για να τεκμηριώσει τα χτυπήματα που δέχθηκε- η υπεράσπισή του κάνει λόγο για πάνω από 20 χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα από όργανα που δεν προσδιορίζονται ιατροδικαστικά. Ο ίδιος φέρεται, επιπλέον, να έκανε επίκληση στη μαρτυρία διανομέα η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία και φαίνεται να περιγράφει την έναρξη του επεισοδίου και την φερόμενη επίθεση στον 23χρονο.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέας αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Στο μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με το θύμα τη στιγμή του αιματηρού επεισοδίου. Ο ίδιος, καθώς κι ακόμη ένα άτομο που αναζητείται, διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Η κύρια ανάκριση για την υπόθεση – η οποία φαίνεται πως έχει οπαδικό υπόβαθρο – θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα προκειμένου για να φωτιστούν όλες οι πτυχές της. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται και τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων.