Νέα έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη, με την κόντρα να ξεφεύγει από τα όρια της πολιτικής, με προσωπικές αιχμές και επιθέσεις.

Αφορμή στάθηκε μια συσκευασία με κρακεράκια που κρατούσε ο υπουργός Υγείας και παρέδωσε στους συνεργάτες του. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, οδηγώντας σε σφοδρή λεκτική σύγκρουση.

Ο κ. Γεωργιάδης κατήγγειλε από την πλευρά του ότι η κ. Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε παράνομη βιντεοσκόπηση εντός της αίθουσας του κοινοβουλίου, καταγράφοντας τον ίδιο και άλλους βουλευτές, ζητώντας την παρέμβαση του προεδρείου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μάλιστα, ανέβασε λίγες ώρες αργότερα στο TikTok το βίντεο που κατέγραψε η ίδια μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής.

@zoekonstant Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια! @Πλεύση Ελευθερίας Official

Σημειώνεται ότι η ένταση οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης, ωστόσο ούτε μετά την επανέναρξη αποκλιμακώθηκε η κατάσταση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε «Χίτλερ» τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος της ζήτησε να μην βιντεοσκοπεί.

«Νομίζω ότι όποιος εκφράζεται έτσι πρέπει να αναρωτηθεί ποιος τελικά είναι ο Χίτλερ», απάντησε ο ίδιος.

Ο έντονος διάλογος στη Βουλή

«Σταματήστε, μας καταγράφει σε βίντεο. Να έρθει ο πρόεδρος της Βουλής. Εγώ δεν το δέχομαι να μας καταγράφει σε βίντεο. Παρακαλώ πολύ» διαμαρτυρόταν σε έντονο ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει «κοιτά εδώ τραμπουκισμοί» και με τον Άδωνι Γεωργιάδη να συνεχίζει να λέει «παρακαλώ πολύ να έρθει εδώ ο πρόεδρος της Βουλής».

Μπροστά στην ένταση και προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση ο προεδρεύων της συνεδρίασης διέκοψε για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση.

Με την επανέναρξη της συνεδρίασης, μετά από ένα 20λέπτο περίπου, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, ενημέρωσε το Σώμα πως τα πρακτικά της συνεδρίασης θα παραπεμφθούν άμεσα στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ενώ μετά την επιστροφή της στα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε: «διακόψανε τη συνεδρίαση για τον φασίστα».

Με την επανέναρξη, ο κ. Γεωργιάδης έλαβε τον λόγο και επανήλθε στο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι η βιντεοσκόπηση έγινε επιδεικτικά.

Όπως είπε, «η κ. Κωνσταντοπούλου επιδεικτικά σήκωσε το κινητό και άρχισε να μας βιντεοσκοπεί. Αυτό απαγορεύεται. Ή θα μας πει ο πρόεδρος της Βουλής ότι επιτρέπεται και μπορούμε όλοι να βιντεοσκοπούμε ή θα μας πει ότι απαγορεύεται και θα πρέπει να αποβληθεί η κ. Κωνσταντοπούλου. Ακούστε κύριε προεδρεύοντα, κ. Γεωργαντά, το να κάνετε για μια ακόμα φορά βουλευτές δύο ταχυτήτων δεν θα περάσει. Ή όλοι ή κανείς, αλλιώς δεν συνεχίζουμε».

Αμέσως μετά, σε ανάρτησή του στο Χ, στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε:

«Πριν λίγο στην Βουλή συνέβη ακόμη ένα περισταστικό bullying της @τα ZoeKonstant κατά του συνόλου της Βουλής. Συγκεκριμένα ξανά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί παρανόμως μέσα από την αίθουσα. Ζήτησα και διεκόπη η συνεδρίαση και καταδικάστηκε από το Προεδρείο η συμπεριφορά της. Μπορείτε να δείτε το τί ακριβώς έγινε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Πάντως η κατάσταση στην Βουλή με την κυρία αυτή έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανθρώπινης υπομονής».

Πριν λίγο στην Βουλή συνέβη ακόμη ένα περισταστικό bullying της @τα ZoeKonstant κατά του συνόλου της Βουλής. Συγκεκριμένα ξανά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί παρανόμως μέσα από την αίθουσα. Ζήτησα και διεκόπη η συνεδρίαση και καταδικάστηκε από το Προεδρείο η… pic.twitter.com/68vxdAwteW — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 18, 2026

Συνεχίστηκε η κόντρα σε ζωντανή μετάδοση

Μάλιστα, η κόντρα ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίστηκε και σε ζωντανή μετάδοση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σε τηλεφωνική παρέμβαση στο Open, εξηγούσε το επεισόδιο που προηγήθηκε με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή.

Τότε, η εκπομπή επικοινώνησε με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος παρενέβη τη στιγμή που μιλούσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Θέλω να του απαντήσω», ακούστηκε να λέει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον υπουργό να δηλώνει: «Εγώ δεν μπορώ ενώ είμαι στο υπουργείο Υγείας και κάνω σοβαρά πράγματα, να ασχολούμαι με τέτοιες γελοιότητες».

«Γιατί καλύπτει η κυβέρνηση τη δολοφονία;», ακούστηκε από την άλλη γραμμή να φωνάζει μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στην υπόθεση του Σήφη Βαλυράκη, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να λέει «κλείστε το τηλέφωνο» και τελικά να διακόπτεται η επικοινωνία και με τους δύο.