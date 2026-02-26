Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βικτόρια Πλζεν στο παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα προκριθεί στους «16» του Europa League και προηγείται με 1-0 μετά το γκολ του Τεττέη στο 10′.

Το 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ, πριν μία εβδομάδα, άφησε την υπόθεση-πρόκριση ανοιχτή και οι «πράσινοι» είναι αυτοί που μπήκαν καλύτερα στη ρεβάνς και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ από νωρίς.

Στο 10′ ο Τεττέη συνεργάστηκε ωραία με τον Ταμπόρδα, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε όπως έπρεπε τον Βέγκελε για το 0-1.