Το Βέλγιο θωρακίζει με όπλα ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά του σημεία, το λιμάνι της Αμβέρσας-Μπριζ, το οποίο θα αποκτήσει σύγχρονα αντιαεροπορικά συστήματα NASAMS έως το 2027, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ. Το κολοσσιαίο αυτό λιμάνι, δεύτερο μεγαλύτερο της Ευρώπης, αποτελεί ενεργειακό και πετροχημικό κόμβο, αλλά και βασικό logistics hub του ΝΑΤΟ για τη διέλευση αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την ήπειρο.

Την απόφαση επιτάχυναν οι πολλαπλές εμφανίσεις drone πάνω από κρίσιμες υποδομές στο Βέλγιο το 2025, που προκάλεσαν ακόμη και προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων και στρατιωτικής αεροπορικής βάσης. Στόχος των νέων συστημάτων είναι να ενισχυθεί η αντιαεροπορική «ομπρέλα» πάνω από την Αμβέρσα, σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει στον πέμπτο χρόνο του και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προετοιμάζονται να προστατεύσουν μόνες τους τις υποδομές τους, χωρίς να θεωρούν δεδομένη την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας.

Αμβέρσα: Ενεργειακή καρδιά και στόχος για τα όπλα

Ο Μπαρτ ντε Βέβερ ανακοίνωσε ότι «έρχεται σύστημα αντιαεράμυνας στο λιμάνι της Αμβέρσας» και ότι πρόκειται για NASAMS, νορβηγο-αμερικανικό μέσου βεληνεκούς σύστημα σχεδιασμένο να αναχαιτίζει αεροσκάφη και drones και να προστατεύει υποδομές υψηλής αξίας. Το Βέλγιο είχε δηλώσει ήδη από τον Οκτώβριο ότι προχωρά σε αγορά NASAMS, χωρίς τότε να αποκαλύπτει πού θα αναπτυχθούν, ενώ ο ντε Βέβερ πίεζε από το 2024 για αντιαεροπορική ομπρέλα πάνω από την Αμβέρσα, προειδοποιώντας πως «αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο».

Το λιμάνι της Αμβέρσας είναι όχι μόνο πετροχημικός γίγαντας, αλλά και νευραλγικό σημείο για τη διέλευση αμερικανικού πολεμικού υλικού προς την Ευρώπη, καθιστώντας το δυνητικό στόχο σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων υβριδικών απειλών. Οι πρόσφατες πτήσεις drone πάνω από το λιμάνι, συμπεριλαμβανομένων της εγκατάστασης της BASF και του τερματικού Europa, όπως και πάνω από πυρηνικές εγκαταστάσεις σε άλλα σημεία της χώρας, ανέδειξαν πόσο εκτεθειμένο είναι το συγκεκριμένο κομμάτι της βελγικής και νατοϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Βέλγιο, Αμβέρσα και κούρσα εξοπλισμών

Παράλληλα με τα αντιαεροπορικά όπλα, η κυβέρνηση παραγγέλνει ξεχωριστό σύστημα αντι-drone, μετά το κύμα καταγραφών drone που είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές διακοπές σε αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των Βρυξελλών να καλύψουν δεκαετίες αμυντικής υποεπένδυσης, επεκτείνοντας τα μέσα αντιαεράμυνας εδάφους, την ώρα που άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, όπως η Ισπανία και η Ολλανδία, χρησιμοποιούν NASAMS εδώ και χρόνια, σύμφωνα με το Politico.

Σε ένα διεθνές τοπίο όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και οι διατλαντικές ισορροπίες δοκιμάζονται, οι Βρυξέλλες στέλνουν μήνυμα ότι δεν μπορούν πλέον να βασίζονται αποκλειστικά στην Ουάσιγκτον για την προστασία κρίσιμων υποδομών όπως το λιμάνι της Αμβέρσας. Η εγκατάσταση αντιαεροπορικών όπλων στο βελγικό λιμάνι λειτουργεί έτσι και ως πολιτικό σήμα: η Ευρώπη ετοιμάζεται να υπερασπιστεί μόνη της την ενεργειακή και στρατιωτική της «καρδιά».