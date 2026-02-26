Ο Αθηναϊκός νίκησε με 69-56 τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ στον πρώτο ημιτελικό και έχει, πλέον, το προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό του Eurocup Γυναικών.

Η ελληνική ομάδα κυριάρχησε μέσα από την άμυνά της στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνοντας προβάδισμα 17 πόντων και διατηρώντας διψήφια διαφορά έως το τέλος. Ο δεύτερος αγώνας, όπου η ελληνική ομάδα θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το +13, είναι προγραμματισμένος για τις 4 Μαρτίου (21:00) επί γαλλικού εδάφους.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι και την Ράτζα να πρωταγωνιστεί με 7 πόντους (21-19). Στη συνέχεια, ο Αθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Βιλνέβ, φτάνοντας σε προβάδισμα επτά πόντων, πριν οι Γαλλίδες μειώσουν στους δύο στο ημίχρονο (34-32).

Στην επανάληψη, οι παίκτριες της Καλτσίδου επέβαλαν ρυθμό και στις δύο πλευρές του παρκέ, με την Πρινς να σκοράρει κρίσιμα σουτ στην τέταρτη περίοδο και να «κλειδώνει» τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 34-32, 53-44, 69-56

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 12 (2), Τσινέκε 2, Ουίντερμπερν 3 (1), Παυλοπούλου 2, Μίλερ 9, Τάντιτς 13, Πρινς 16 (3), Παρκς 4, Ανίγκουε 4, Χρίστοβα 4.

Βιλνέβ Ντ’ Άσκ (Μπεζίν): Πίτερσον 10, Τσέρι 12 (2), Μιλαπί 3, Άλστον 12, Γέιλ, Ταχάν 13, Παλενίκοβα, Φαλ 4, Παγκέτ 2.