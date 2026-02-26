Μετά το 1-2 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έχασε και στην Ισπανία από τη Θέλτα, με 1-0 αυτή τη φορά, με συνέπεια να αποκλειστεί από τη συνέχεια του Europa League.

Αναγνωριστικό ήταν το πρώτο 10λεπτο, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τα πατήματά τους και τους «ασπρόμαυρους» να βγαίνουν μπροστά στα επόμενα λεπτά και να έχουν μεγάλη ευκαιρία στο 17′, όταν ο Ζαφείρης εκτέλεσε κόρνερ και ο Γιακουμάκης πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στεκόταν αρκετά καλά, στο 28′, όμως, ήρθε η πρώτη απειλή, με τον Άσπας να δίνει στον Βεσίνο και αυτός να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ με πλασέ από το ύψος της περιοχής. Αυτή, βασικά, ήταν και η μοναδική ευκαιρία των Ισπανών στο πρώτο ημίχρονο, ενδεικτικό της πολύ καλής δουλειάς που έκανε ο «δικέφαλος του βορρά» ανασταλτικά.

Επιθετικά, με δεδομένες και τις απουσίες που υπήρχαν, τα πράγματα ήταν εξ ορισμού δύσκολα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντως έγινε επικίνδυνος και στο 42′ με την εκτέλεση φάουλ από τον Ζαφείρη και το γύρισμα του Μιχαηλίδη με κεφαλιά, αλλά ο Ράντου πρόλαβε να επέμβει πριν εκτελέσει ο Γιακουμάκης.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, στο 50′, ο Τσιφτσής έκανε μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Μπόρχα Ιγκλέσιας, στην αντεπίθεση των γηπεδούχων, κρατώντας ζωντανούς τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν απειλητικοί. Και τελικά τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα λίγα λεπτά μετά…

Στο 64′ οι Καρέιρα και Μπόρχα Ιγκλέσιας συνεργάστηκαν ωραία, με τη μπάλα να πάει στον Σβέντμπεργκ και αυτός με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. Ο Λουτσέσκου έκανε αλλαγές στη συνέχεια για να φρεσκάρει την ομάδα του αλλά ήξερε και ο ίδιος ότι η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη. Και αποδείχθηκε στη συνέχεια, καθώς το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή…

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Ροντρίγκες, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέδα, Βεσίνο, Μορίμπα (46′ Μιγκέλ Ρομάν), Καρέιρα, Άσπας, Σβέντμπεργκ (76′ Λόπεθ), Ιγκλέσιας (76′ Αμπντελαουί).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Σάντσες, Μπιάνκο (64′ Καμαρά), Χατσίδης (74′ Τέιλορ), Γιακουμάκης (79′ Γερεμέγεφ).