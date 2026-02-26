Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τον αγώνα απέναντι στην Παρί χωρίς τον Έργκιν Άταμαν, ο οποίος αποβλήθηκε μετά από δεύτερη τεχνική ποινή.
Ο Τούρκος προπονητής βρέθηκε στο κέντρο του γηπέδου διαμαρτυρόμενος για φάουλ στον Χέιζ Ντέιβις, με τους διαιτητές να του δίνουν τη δεύτερη τεχνική ποινή και να τον στέλνουν εκτός παρκέ.
Η πρώτη τεχνική είχε σημειωθεί νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο, επίσης λόγω έντονης διαμαρτυρίας προς τους διαιτητές.
❌ Panathinaikos'ta Nigel Hayes-Davis maç topunda üçlüğü denedi ama kaçırdı!— Basket Merkezi™ (@BasketMerkez) February 26, 2026
🛑 Faul bekleyen Ergin Ataman çok sinirlendi ve ihraç edildi!pic.twitter.com/wTmMxgnCXb
Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Άταμαν είχε ήδη εκφράσει την έντασή του πετώντας το πινακάκι, δείχνοντας την απογοήτευσή του από την απόδοση της ομάδας.