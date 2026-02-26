Η Καμπούλ συγκλονίστηκε τα ξημερώματα από σειρά ισχυρών εκρήξεων, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των Ταλιμπάν ότι έκαναν επίθεση σε πακιστανικές δυνάμεις στα σύνορα των δύο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στην αφγανική πρωτεύουσα μετέδωσαν άμεσα την κατάσταση.

Pakistan conducted a major airstrike in Kabul, targeting weapons depots and Taliban-related infrastructure. Key enemy assets and government-linked sites were destroyed. pic.twitter.com/1fN1fZJnZg — FAISAL ABBASI (@svg214706) February 26, 2026

Οι εκρήξεις αντήχησαν σε όλη την πόλη από τις 01:50 (τοπική ώρα· χθες Πέμπτη στις 23:20 ώρα Ελλάδας), ενώ ακούγονταν επίσης μηχανές μαχητικών αεροσκαφών καθώς πέταγαν πάνω από την πόλη, σύμφωνα με την ομάδα του AFP.

Κάτοικος ανέφερε ότι μέτρησε όχι λιγότερες από οκτώ εκρήξεις.

🦅 🇵🇰 Pakistan Air Force strikes Taliban Military Brigade HQ [Unit 313] near Pul-e-Charkhi, Kabul precision and power in action 🇵🇰🦅 pic.twitter.com/BuNouJm2xX — Asim Khalil Derkhwasti🇵🇰 (@AKD06314) February 26, 2026

«Οι δυο πρώτες εκρήξεις ήταν πιο απομακρυσμένες από το σπίτι μας. Οι τελευταίες ήταν πιο κοντά μας, έσεισαν το σπίτι μας. Ακούγαμε αεριωθούμενα έπειτα από κάθε έκρηξη», είπε ο αφγανός πολίτης αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο, ζητώντας να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του.

Οι εκρήξεις ακολουθήθηκαν από ριπές πολυβόλων, που άκουσαν οι δημοσιογράφοι στο κέντρο της πόλης περί τις 02:30 (τοπική ώρα· μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας).

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν χθες ότι επιτέθηκαν σε πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά μήκος των συνόρων, σε ανταπόδοση για φονικούς πακιστανικούς βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο.