Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Σαντορίνη, καθώς κατολισθήσεις βράχων σημειώθηκαν σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου, επηρεάζοντας άμεσα την πρόσβαση προς το λιμάνι του Αθηνιός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cyclades24, οι κατολισθήσεις καταγράφηκαν στον βασικό δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι, με τις Αρχές να προχωρούν άμεσα στο κλείσιμό του για λόγους ασφαλείας, υπό τον φόβο νέων πτώσεων βράχων.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του λιμανιού, το οποίο παραμένει ουσιαστικά απροσπέλαστο. Οι αφίξεις και αναχωρήσεις πλοίων έχουν διακοπεί, με μοναδική εξαίρεση το Blue Star 1 που κατάφερε να δέσει, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξυπηρετήσει κανονικά επιβάτες και οχήματα.

Την ίδια ώρα, μεγάλες ουρές αυτοκινήτων έχουν σχηματιστεί στον δρόμο προς το λιμάνι, με οδηγούς και ταξιδιώτες να βρίσκονται σε αναμονή, χωρίς να υπάρχει προς το παρόν δυνατότητα διέλευσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένεται άμεσα η εκτίμηση των ζημιών και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας του δρόμου. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να δοθεί σε κυκλοφορία ένα τμήμα του δρόμου – συγκεκριμένα το ρεύμα ανόδου – προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποβίβαση επιβατών και οχημάτων από το πλοίο.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη απόφαση, με τις εξελίξεις να παραμένουν ρευστές και τους ταξιδιώτες να καλούνται να επιδείξουν υπομονή.