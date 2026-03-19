Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Τιμπό Κουρτουά θα μείνει εκτός δράσης για 1,5 μήνα λόγω μυϊκού τραυματισμού, πράγμα που σημαίνει πως θα απουσιάσει από τους αγώνες με τη Μπάγερν Μονάχου στους προημιτελικούς του Champions League.

Ο Βέλγος τερματοφύλακας ένιωσε ενοχλήσεις στην προθέρμανση της ρεβάνς με τη Μάντσεστερ Σίτι, παρ’ όλα αυτά αποφασίστηκε να αγωνιστεί κανονικά. Τελικά αντικαταστάθηκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η ζημιά όμως είχε γίνει.

Όπως έδειξε η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε, ο Κουρτουά έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό στον ορθό μηριαίο του δεξιού τετρακέφαλου και υπολογίζεται πως θα απουσιάσει για 1,5 μήνα, αν όλα πάνε καλά.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τους αγώνες με Ατλέτικο Μαδρίτης, Μαγιόρκα, Τζιρόνα, Αλαβές και Μπέτις στη La Liga και από τις δύο αναμετρήσεις με τη Μπάγερν Μονάχου στους προημιτελικούς του Champions League.