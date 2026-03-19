Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ επέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην Πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν που εδρεύει στο εμιράτο , δηλώνοντας ότι το Κατάρ θεωρεί τόσο τον στρατιωτικό ακόλουθο όσο και τον ακόλουθο ασφαλείας της πρεσβείας , καθώς και το προσωπικό των δύο γραφείων των ακολούθων, «persona non grata» και τους ζητά να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός μέγιστης προθεσμίας εικοσιτεσσάρων ωρών.

Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Διευθυντή Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου, Ibrahim Yousif Fakhro, και του Πρέσβη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Κράτος, Ali Salehabadi.

Το υπουργείο εξήγησε ότι η απόφαση αυτή έρχεται σε απάντηση στις επανειλημμένες ιρανικές στοχοποιήσεις και την κατάφωρη επιθετικότητα κατά του Κράτους του Κατάρ, η οποία παραβίασε την κυριαρχία και την ασφάλειά του, σε μια κατάφωρη παραβίαση των αρχών του διεθνούς δικαίου, του ψηφίσματος αριθ. (2817) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της καλής γειτονίας.

Το υπουργείο τόνισε ότι η συνέχιση αυτής της εχθρικής προσέγγισης από την ιρανική πλευρά θα αντιμετωπιστεί με πρόσθετα μέτρα από το Κράτος του Κατάρ, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και των εθνικών του συμφερόντων.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι το Κράτος του Κατάρ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου