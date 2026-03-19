Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν έκανε λόγο για τελικό και έστειλε και το μήνυμά του για την ατμόσφαιρα που θέλει να δει στο Telecom Center Athens.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι είναι στην 9η θέση με 17-14, θα υποδεχθούν την Παρασκευή (20/3) τους Σέρβους που είναι στην 6η με 18-13 και ο Τούρκος προπονητής μίλησε στη Media Day και είπε τα εξής…

Για το παιχνίδι: «Τα επόμενα επτά παιχνίδια είναι τελικός. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε όλοι μας, όλοι οι παίκτες, όλο το επιτελείο και όλοι οι οπαδοί, από το πρώτο έως το το τελευταίο λεπτό για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Στο παιχνίδι στο Βελιγράδι μας κερδίσανε, παίξανε πολύ σκληρό παιχνίδι, παίξαμε απαίσια εκεί πέρα και χάσαμε. Επίσης, από όσο θυμάμαι, 20.000 οπαδοί για μία ώρα φώναζαν «Ολυμπιακός, Ολυμπιακός», εναντίον εμάς.

Αύριο θα είναι ένα παιχνίδι για εμάς, ένα παιχνίδι για τους οπαδούς μας, να παίξουμε επιθετικά από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Είναι ένας από τους τελικούς για εμάς για την κατάταξη, κόντρα σε μια ομάδα που έκανε τα πάντα εναντίον μας στο Βελιγράδι. Τώρα είναι η σειρά μας να τους δείξουμε πώς είναι η έδρα μας και οι παίκτες φυσικά, ότι παίζουμε καλό μπάσκετ».

Για τη δήλωση του Σάσα Ομπράντοβιτς για την πίεση που δημιουργείται στους διαιτητές στο ΟΑΚΑ: «Αυτή είναι η γνώμη του. Πιστεύω όταν παίξαμε στο Βελιγράδι, με την Παρτίζαν, τον Ερυθρό, στη Φενέρμπαχτσε, είναι το ίδιο και περισσότερο. Η μόνη πίεση που έχουμε είναι η θέση μας. Η θέση μας δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο να το αλλάξουμε, έχουμε την ικανότητα να το αλλάξουμε. Οι οπαδοί θα δώσουν όλη την υποστήριξη, αλλά στο τέλος οι παίκτες κερδίζουν τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι για το φινάλε της σεζόν».

Για την πίεση που υπάρχει στην ομάδα: «Η ομάδα μας παίζει καλύτερα υπό πίεση. Χάσαμε κάποια παιχνίδια με ομάδες που είναι πιο χαμηλά. Πρέπει να είμαστε σκληροί και αποφασισμένοι. Έχουμε πλήρη ομάδα για να πάρουμε τη νίκη και να ανεβούμε βαθμολογικά. Η στρατηγική μου είναι να παίζουμε με 9-10 παίκτες. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε και όποιοι είναι πιο έτοιμοι και συγκεντρωμένοι αυτοί θα παίξουν».

Για το γεγονός ότι όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι: «Παίζω το ματς με 9-10 παίκτες. Ποτέ δεν σκέφτομαι ότι αυτός ο παίκτης παίζει και αυτός δεν παίζει. Το μόνο που σκέφτομαι είναι να παίρνω τη νίκη».

Για το σχόλιο του Χολμς στα social media: «Με την ερώτησή σας απαντήσατε μόνος, μισώ τα social media».