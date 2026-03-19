Σειρήνες συναγερμού ήχησαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν εντός των κατοικιών τους, λόγω απειλής ασφάλειας που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε:

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου. Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Ωστόσο, περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ο συναγερμός έληξε, ενώ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των κατοίκων άρθηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια που προκάλεσαν την ενεργοποίηση του συναγερμού.