Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος AKP στην Τουρκία, Ομέρ Τσελίκ, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματός του, σχολιάζοντας παράλληλα και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, ο Τσελίκ άσκησε κριτική στη στενή συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ενίσχυσης της άμυνας στα νησιά του Αιγαίου, χαρακτηρίζοντας «λανθασμένη» τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, με ειδική αναφορά στην ανάπτυξη συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο.

Δυσαρέσκεια για την παρουσία ξένων δυνάμεων

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του AKP υποστήριξε ότι η συνεργασία των Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ αυξάνει την αστάθεια στην περιοχή και εξέφρασε επίσης ανησυχία για την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων ευρωπαϊκών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σημείωσε: «Η στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς είναι λάθος. Με τον ίδιο τρόπο, η στενή συνεργασία των Ελληνοκυπρίων με το Ισραήλ δημιουργεί αστάθεια στην περιοχή. Επιπλέον, η αποστολή ευρωπαϊκών πλοίων ή η αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας είναι εντελώς λανθασμένη.»

Ο Τσελίκ επέκρινε και την Ευρώπη, επισημαίνοντας: «Στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας η Ευρώπη έχει δείξει έλλειψη οράματος και πολιτικής ασφάλειας. Τώρα, με την αναστάτωση στην Ανατολική Μεσόγειο, ακολουθούν πιστά τις ενέργειες των Ελληνοκυπρίων και των συμμαχιών τους με το Ισραήλ, αντί να παραμείνουν μακριά από βήματα που θα προκαλέσουν μεγαλύτερη αστάθεια.»

Η τοποθέτηση του Ομέρ Τσελίκ έρχεται να προστεθεί στις εντεινόμενες εντάσεις στην περιοχή, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη διαχρονική διαμάχη γύρω από τη στρατικοποίηση των νησιών και τις γεωπολιτικές συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο.