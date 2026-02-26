Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καθόλου άμυνα κόντρα στην Παρί και βρέθηκε ακόμη και στο -17, χάρη στον εκπληκτικό Χέιζ-Ντέιβις έφτασε ένα σουτ μακριά από την απίθανη ανατροπή, η μπάλα όμως πήγε στο σίδερο και τελικά ηττήθηκε με 99-104, για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Γάλλοι μπήκαν… ζεστοί στο παιχνίδι, ήταν εύστοχοι από την περιφέρεια και βρέθηκαν στο +7 (9-16), οι «πράσινοι» όμως βρήκαν 8 πόντους από τον Φαρίντ και με τους Ρογκαβόπουλο, Χέιζ-Ντέιβις και Ρογκαβόπουλο να σκοράρουν επίσης, αντέδρασαν και ισοφάρισαν.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ 29-29 και στο δεύτερο η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να προσπεράσει, η Παρί όμως με σερί 8-0 μετέτρεψε το 36-34 σε 36-42 και συνέχισε να… πυροβολεί με τρίποντα, αφήνοντας το «τριφύλλι» στο -13 (45-58) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο ο Χέιζ-Ντέιβις έδινε συνεχώς λύσεις στην επίθεση των «πράσινων», το πρόβλημα όμως ήταν άμυνα και τα τρίποντα των φιλοξενούμενων… Οι Γάλλοι είχαν εξαιρετικά ποσοστά και διατηρούσαν διψήφιο προβάδισμα, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ 70-80.

Το 72-87 στο 32′ και το 74-91 στο 34′ έκανε τους πάντες να πιστέψουν ότι το παιχνίδι κρίθηκε, ο Χέιζ-Ντέιβις όμως είχε αντίθετη άποψη… Ο Αμερικανός έκανε ό,τι μπορούσε για να ανατρέψει την κατάσταση και με διαδοχικά τρίποντα έφτασε στους 27 πόντους και μείωσε σε 94-98, για να έρθει και το τρίποντο του Ρογκαβόπουλου για το 99-101.

Ο Παναθηναϊκός είχε την τελευταία επίθεση του αγώνα και την ευκαιρία για τη νίκη, ο Χέιζ-Ντέιβις όμως αστόχησε αυτή τη φορά σε τρίποντο, ο Αταμάν διαμαρτυρήθηκε για φάουλ και αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή και η Παρί πήρε τελικά τη νίκη με 104-99.

Τα δεκάλεπτα: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104