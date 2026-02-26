Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους «16» του Europa League καθώς επικράτησε της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι και ο Ράφα Μπενίτεθ είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενους.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν νωρίς, δέχθηκαν την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο, έμειναν με 10 παίκτες στην παράταση αλλά κατάφεραν να προκριθούν στα πέναλτι, με τον Ισπανό τεχνικό να έχει μόνο καλά λόγια για τους παίκτες του.

«Πολύπολοκο ματς απέναντι σε μια ομάδα χωρίς ήττα στο Europa League. Παλέψαμε πολύ, ήμασταν καλά οργανωμένοι, βγάζαμε αντεπιθέσεις, είχαμε μεγάλη διάθεση, το έβλεπες στα μάτια των παικτών και αυτό νομίζω έκρινε το ματς», είπε αρχικά ο Μπενίτεθ, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για τους εκτελεστές των πέναλτι.

«Σημαντικότερο ήταν να δούμε ποιος θέλει να εκτελέσει και μετά επιλέγεις τη σειρά. Εύσημα σε όλους τους ποδοσφαιριστές, στον τερματοφύλακα και στους δυο προπονητές τερματοφυλάκων που είχαν αναλύσει πολύ τις εκτελέσεις του αντιπάλου.

Δεν ξέρω όλους τους αριθμούς, είμαι ικανοποιημένος από την πρόκριση, θέλω να δώσω εύσημα σε ολη την ομάδα για την πρόκριση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που μας στήριξαν μέχρι τέλους», ήταν τα λόγια του.