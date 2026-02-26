Τέσσερις Κουβανοί νεκροί σε ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις της Αβάνας, πάνω σε ταχύπλοο με έδρα τη Φλόριντα, φέρνουν ξανά την Κούβα και τις ΗΠΑ στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης έντασης στα νερά του Στενού της Φλόριντα. Η υπόθεση, που η Αβάνα χαρακτηρίζει «τρομοκρατική διείσδυση από το έδαφος των ΗΠΑ», απειλεί να ανοίξει νέο μέτωπο στην ήδη τεταμένη σχέση των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το κουβανικό υπουργείο Εσωτερικών, το ταχύπλοο, καταγεγραμμένο στη Φλόριντα, εντοπίστηκε όταν είχε μπει στα χωρικά ύδατα της Κούβας, περίπου ένα ναυτικό μίλι βορειοανατολικά του διαύλου Ελ Πίνο, στα ανοικτά της Βίλα Κλάρα. Πέντε Κουβανοί συνοριοφύλακες προσέγγισαν το σκάφος για έλεγχο ταυτότητας, όμως, σύμφωνα με την εκδοχή της Αβάνας, οι επιβαίνοντες άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας έναν Κουβανό διοικητή και πυροδοτώντας σφοδρή ανταλλαγή πυρών. Στο σκάφος επέβαιναν δέκα άνδρες, όλοι Κουβανοί που ζουν στις ΗΠΑ, οι οποίοι, κατά τις αρχικές καταθέσεις των συλληφθέντων, φέρονται να σχεδίαζαν «ένοπλη διείσδυση με τρομοκρατικούς σκοπούς» στο νησί.

Κούβα – ΗΠΑ: Ένοπλη «διείσδυση» στα νερά της Καραϊβικής

Από την ανταλλαγή πυρών σκοτώθηκαν τέσσερις άνδρες και τραυματίστηκαν έξι, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Κούβας όπου, σύμφωνα με τις αρχές, έλαβαν ιατρική φροντίδα. Στο σκάφος, οι κουβανικές αρχές υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν όπλα, μολότοφ, αλεξίσφαιρα γιλέκα και στρατιωτικού τύπου παραλλαγές, ενισχύοντας, κατά την Αβάνα, το αφήγημα περί «τρομοκρατικής αποστολής» οργανωμένης από Κουβανούς εξόριστους στις ΗΠΑ. Ένας ακόμη ύποπτος συνελήφθη στην ξηρά, αφού –σύμφωνα με τις αρχές– είχε πετάξει αεροπορικώς στην Κούβα για να συναντήσει το ταχύπλοο, ενώ οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες φέρονται να έχουν ποινικό ή βίαιο παρελθόν.

Η υπόθεση ξυπνά βαριές μνήμες στις σχέσεις Κούβας – ΗΠΑ, καθώς το επεισόδιο σημειώθηκε μία μόλις ημέρα μετά την 30ή επέτειο από την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της ανθρωπιστικής οργάνωσης Brothers to the Rescue από την κουβανική αεροπορία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων Κουβανών εξορίστων από τη Φλόριντα. Ο τότε ηγέτης της οργάνωσης, Χοσέ Μπασούλτο, επιζήσας εκείνης της επίθεσης, υπενθύμισε με νόημα ότι «οι άνθρωποι που μπαίνουν σε τέτοιες αποστολές, πηγαίνοντας στην Κούβα για να βγάλουν κόσμο, ρισκάρουν τη ζωή τους», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι κίνδυνοι στις πτήσεις και στα θαλάσσια περάσματα ανάμεσα στις δύο χώρες παραμένουν τεράστιοι.

Κούβα – ΗΠΑ: Πολιτική θύελλα στη Φλόριντα

Στις ΗΠΑ, η είδηση της αιματηρής σύγκρουσης έχει ήδη προκαλέσει πολιτική θύελλα στη Φλόριντα, όπου το κουβανικό εξόριστο λόμπι παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό. Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Κάρλος Α. Χιμένες έκανε λόγο για «σφαγή» και ζήτησε «άμεση, σε βάθος έρευνα» για τον ρόλο των κουβανικών αρχών, ενώ ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Ουθμάιερ, ανακοίνωσε ότι διατάσσει έρευνα για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι «η κουβανική κυβέρνηση δεν μπορεί να θεωρείται αξιόπιστη και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να λογοδοτήσουν αυτοί οι κομμουνιστές». Παράλληλα, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι, όπως ο γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο, ανέφεραν ότι οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες της σύγκρουσης και τον τρόπο με τον οποίο ένα αμερικανικά καταγεγραμμένο σκάφος βρέθηκε σε ένοπλη αναμέτρηση με κουβανικά κρατικά πλοία, σύμφωνα με τους New York Times.

Για την Αβάνα, το επεισόδιο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο αυτό που η ίδια καταγγέλλει ως «ένοπλες και τρομοκρατικές ενέργειες» που σχεδιάζονται σε αμερικανικό έδαφος και στοχεύουν την κουβανική επικράτεια. Η Κούβα ζητά από τις ΗΠΑ να αναλάβουν δράση απέναντι σε ένοπλες ομάδες και εξόριστους που, σύμφωνα με την κουβανική πλευρά, δρουν ανενόχλητοι από τη Φλόριντα, ενώ η Ουάσιγκτον βρίσκεται αντιμέτωπη με τα διαχρονικά διλήμματα για το πώς θα ισορροπήσει ανάμεσα στην πίεση της ομογένειας και την ανάγκη αποφυγής μιας νέας επικίνδυνης κλιμάκωσης με την Αβάνα.