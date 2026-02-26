Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να προκριθεί στο Europa League, με τη Θέλτα να στερεί από τον Δικέφαλο τη συνέχεια, και ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

Ο προπονητής τόνισε ότι η ομάδα του είχε δυνατότητες να φτάσει πιο ψηλά στη διοργάνωση, αλλά στη League Phase άφησε βαθμούς σε αναμετρήσεις που θα μπορούσαν να έχουν κερδηθεί. Αν η Τούμπα είχε αποδειχθεί πιο… σκληρή απέναντι σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπραν, είτε ο ΠΑΟΚ θα είχε φτάσει στην οκτάδα είτε θα είχε απέναντί του λιγότερο απαιτητικό αντίπαλο, σε σχέση με την έκτη Θέλτα στη La Liga.

«Είχαμε δύσκολο πρόγραμμα στο Europa League. Παίξαμε με δύο ισπανικές ομάδες, με δύο γαλλικές. Κάναμε καλά ματς. Αποκλειστήκαμε, γιατί χάσαμε πόντους σε ματς που θα μπορούσαν να μας φέρουν πιο ψηλά. Με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πρώτο ματς στην Τούμπα, με τη Μπραν εντός, με τη Λουντογκόρετς εκτός», τόνισε αρχικά ο Λουτσέσκου στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε:

«Πετύχαμε τη Θέλτα σε ανοδική πορεία. Εμείς είχαμε τη μισή ομάδα εκτός, ειδικά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Στο αποψινό παιχνίδι οι παίκτες μου πάλεψαν, είμαι περήφανος για τα παιδιά. Έκαναν φοβερή προσπάθεια».