Μία ιδιαίτερα φορτισμένη προσωπικά ημέρα μετατράπηκε σε επαγγελματικό σοκ για τη δημοσιογράφο Ellina Abovian, η οποία απολύθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο KTLA ανήμερα των 40ών γενεθλίων της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η ρεπόρτερ ήταν ανάμεσα στους δημοσιογράφους και παρουσιαστές που απομακρύνθηκαν στο πλαίσιο εκτεταμένων αναδιαρθρώσεων και περικοπών προσωπικού που εφαρμόζει ο σταθμός. Μαζί της απολύθηκαν επίσης ο πρωινός παρουσιαστής καιρού Mark Kriski, η μετεωρολόγος Kacey Montoya, καθώς και οι έμπειροι μεσημεριανοί παρουσιαστές Glen Walker και Lu Parker.

Η Abovian εργαζόταν στο KTLA για περισσότερα από δέκα χρόνια και είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό του Λος Άντζελες. Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση των απολύσεων, γιόρτασε τα γενέθλιά της στα social media, δεχόμενη δεκάδες μηνύματα στήριξης από φίλους και συναδέλφους. Ένας φίλος της έγραψε: «Χρόνια πολλά στην εντυπωσιακή και ταλαντούχα Elina» ενώ μία στενή φίλη της σημείωσε: «Χρόνια πολλά στην καλύτερή μου φίλη, στην αδελφή μου, σε αυτή που πάντα με κάνει να γελάω. 30 χρόνια φιλίας και συνεχίζουμε».

Την ίδια ημέρα, η Abovian δημοσίευσε και νέο επεισόδιο στο podcast της, στο οποίο πολλοί διέκριναν μία έμμεση αλλά ξεκάθαρη αιχμή προς τους πρώην εργοδότες της. Χωρίς να τους κατονομάζει, είπε χαρακτηριστικά: «Σταμάτα να κρύβεσαι. Σταμάτα να μικραίνεις τον εαυτό σου. Υπάρχει ένας μεγάλος κόσμος εκεί έξω και μπορείς να είσαι μέρος του. Δεν χρειάζεται να υπάρχεις μόνο μέσα στην αρμενική σου κοινότητα».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Σταμάτα να κρύβεις το σώμα σου, σταμάτα να πιστεύεις ότι δεν είσαι αρκετή. Είσαι τέλεια μέσα σε όλες σου τις ατέλειες. Αν μπορούσα να μιλήσω στον 21χρονο εαυτό μου, θα του έλεγα: “Πήγαινε, τόλμησε. Τι περιμένεις;”».

Αναφερόμενη στη σημερινή της ηλικία, εξομολογήθηκε: «Δεν έχουμε δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή, αλλά έχουμε το τώρα. Και στα 40 νιώθω καλά, έχω φτάσει ως εδώ και αυτό είναι σπουδαίο. Αυτά τα κεφάλαια των 20 και των 30 έχουν κλείσει και χαίρομαι που έκλεισαν, γιατί με έφεραν εδώ».

Σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε λακωνικά: «Υποθέτω πως έτσι είναι τα 40. Νιώθω πιο ανάλαφρη, γεμάτη αγάπη και ανυπομονώ για όσα έρχονται».

Οι απολύσεις στο Λος Άντζελες δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Ο όμιλος Nexstar, ιδιοκτήτης του KTLA, προχώρησε σε αντίστοιχες περικοπές και στη Νέα Υόρκη, στο τηλεοπτικό κανάλι WPIX-TV. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Η Nexstar δεν σχολιάζει ζητήματα προσωπικού, ωστόσο λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια περίοδο πρωτοφανών αλλαγών».

Εσωτερική πηγή του KTLA, που μίλησε ανώνυμα, δήλωσε στην New York Post: «Ο Mark Kriski ήταν αγαπητός σε όλους, 30 χρόνια στον σταθμό. Υπάρχει τεράστια ανησυχία και θλίψη για το μέλλον του καναλιού. Πολλοί αισθάνονται ότι η αντιμετώπιση από τη Nexstar ήταν αναξιοπρεπής και σκληρή».

Ο Glen Walker, από την πλευρά του, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια, λέγοντας: «Είχα μια σπουδαία πορεία στο KTLA και σκοπεύω να έχω άλλη μία αλλού. Μείνετε συντονισμένοι».