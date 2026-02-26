Αυτή είναι η εφιαλτική στιγμή που ένας ιπποπόταμος αναποδογύρισε μια βάρκα, ρίχνοντας έναν φύλακα στο νερό, ενώ ο πατέρας του παρακολουθούσε ανήμπορος από μια κοντινή σχεδία. Το περιστατικό συνέβη σε ένα φράγμα στο Lowveld της Νότιας Αφρικής, στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ.



Μέλη της The Digital Ark, μιας οργάνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, προσπαθούσαν να πιάσουν τον ιπποπόταμο και το μικρό του, τα οποία είχαν δραπετεύσει από μια φάρμα λόγω πρόσφατων πλημμυρών.



Σκοπός τους ήταν να ναρκώσουν τα ζώα με ειδικά βέλη, ώστε να τα μεταφέρουν με ασφάλεια πίσω στην εστία τους. Ωστόσο, επικράτησε χάος όταν ο Zander, ένας περιβαλλοντολόγος που βρισκόταν στη βάρκα, εκτινάχθηκε ξαφνικά στο νερό όταν ο τεράστιος ιπποπόταμος αναποδογύρισε το σκάφος.



Το βίντεο δείχνει τον άνδρα να προσπαθεί έντρομος να σκαρφαλώσει πάνω στην αναποδογυρισμένη βάρκα για να σωθεί, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας παρακολουθούν με τρόμο. Εκείνη τη στιγμή, ο πατέρας του άνδρα τράβηξε ενστικτωδώς το πιστόλι του. Μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα 20 minuten, ο πατέρας του Zander, Andre Pienaar, δήλωσε: «Το έκανα περισσότερο για να νιώσω εγώ καλύτερα – αυτό το όπλο δεν μπορεί να κάνει πολλά ενάντια σε ένα τόσο επικίνδυνο ζώο».

Ο ιπποπόταμος υποχώρησε μετά το περιστατικό και ο Pienaar ανέφερε ότι τον άκουσε να ρουθουνίζει σε απόσταση 40 μέτρων. Πρόσθεσε: «Στον ιπποπόταμο δεν άρεσε η ιδέα, οπότε αποσυρθήκαμε. Έχουμε χρόνο. Θα προσπαθήσουμε ξανά μια άλλη μέρα».

Μια υπενθύμιση για το πιο θανατηφόρο ζώο της Αφρικής

Το βίντεο που έγινε viral χρησιμεύει πλέον ως προειδοποίηση, με τον Pienaar να γράφει στο Facebook: «Οι ιπποπόταμοι ευθύνονται για περισσότερους θανάτους ανθρώπων στην Αφρική από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο μεγάλο ζώο… και σήμερα μας υπενθύμισαν το γιατί. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης ναρκώσεως, ο ιπποπόταμος επιτέθηκε και αναποδογύρισε τη βάρκα μας, ρίχνοντας ένα μέλος της ομάδας στο νερό και βυθίζοντας το σκάφος εντελώς. Αυτό δεν είναι σκηνοθετημένο. Αυτή είναι η πραγματική δουλειά στην άγρια φύση».

Οι ιπποπόταμοι είναι το πιο θανατηφόρο μεγάλο θηλαστικό της Αφρικής, προκαλώντας τον σοκαριστικό αριθμό των 500 έως 3.000 θανάτων ετησίως. Είναι εξαιρετικά χωροκτητικά ζώα, ειδικά στο νερό, και μια άμεση αναμέτρηση μαζί τους έχει ποσοστό θνησιμότητας 86%, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο: