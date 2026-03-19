Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει λόγω της επισιτιστικής κρίσης, η οποία επιδεινώνεται από πολλαπλούς παράγοντες και με αφορμή αυτό το γεγονός, μίλησε στην εκπομπή «Ναι, μεν Αλλά» με τους Ευαγγελία Μπαλτατζή και Δημήτρη Τάκη, ο Σπύρος Κίντζιος, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κ. Κίντζιος ανέφερε: «Αν διαβάζουμε σωστά τα στοιχεία, ποια είναι τα απτά αυτά αποτελέσματα, οι επιπτώσεις του πολέμου που γίνεται; Αυξάνονται καταρχάς πάρα πολύ τα καύσιμα πρώτον και δεύτερον και αυτό είναι η βασική αιτία και της αύξησης των καυσίμων, πέρα από την καταστροφή ορισμένων πετρελαιοπαραγωγικών εγκαταστάσεων, είναι ότι διακόπτονται διάφορες συγκοινωνιακές οδοί, τα Στενά του Ορμούζ αλλά και αλλού. Άρα, χώρες οι οποίες ήδη έχουν πιστωτική ανασφάλεια και αυτές είναι οι χώρες οι οποίες είναι φτωχές, βασικά δεν έχουν τη δυνατότητα να θρέψουν τον πληθυσμό τους, δεν έχουν ισχυρά παραγωγικά αγροτικά συστήματα. Αυτές βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη μεταφορά τροφίμων από άλλες χώρες ή και μέσα σε μεγάλες χώρες, από τις πιο παραγωγικές περιοχές, στις λιγότερο παραγωγικές. Μην ξεχνάμε ότι, για παράδειγμα, η αφρικανική ήπειρος έχει τεράστιες χώρες σε σχέση με τα μεγέθη».

Και συμπλήρωσε μιλώντας στην ΕΡΤ1: «Εδώ λοιπόν, είτε λόγω αύξησης του μεταφορικού κόστους, δηλαδή κοστίζει πιο πολύ το πετρέλαιο και η βενζίνη, είτε λόγω του ότι έχουν διαταραχθεί διάφορες οδοί θαλάσσιας, για παράδειγμα μεταφοράς τροφίμων, θα έχουν πρόβλημα στο να φτάσουν τα τρόφιμα σε αυτές τις περιοχές. Εκεί λοιπόν, έχουμε όντως τον κίνδυνο της άμεσης επισιτιστικής κρίσης που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δεν είναι κάτι το οποίο αφορά χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές κτλ. Όσον αφορά χώρες της Δύσης ανεπτυγμένη κτλ. Και το πρόβλημα είναι πλέον η κερδοσκοπία πάνω στις τιμές των τροφίμων και για να μιλήσουμε καλύτερα, η δικαιολογημένη ή όχι δικαιολογημένη αύξηση στις τιμές των τροφίμων. Και αυτό είναι μια άλλη ιστορία».

Ως προς το αν όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι γιατί χτυπιέται η αλυσίδα εφοδιασμού, υπογράμμισε: «Ακριβώς. Χτυπιέται η αλυσίδα εφοδιασμού. Και όσον αφορά τις χώρες, οι οποίες, όπως σας είπα και πριν, εξαρτώνται από εισαγωγές τροφίμων για να θρέψουν τον πληθυσμό τους εδώ πέρα, η αύξηση των τροφίμων οφείλεται κυρίως στις δυσκολίες που παρουσιάζει πλέον, στις αδυναμίες, η αλυσίδα εφοδιασμού. Φτάνει πιο δύσκολα το τρόφιμο, κοστίζει πιο πολύ για να φτάσει εκεί. Επομένως, εκ των πραγμάτων θα μετακυλιστεί το κόστος στα τρόφιμα. Όσον αφορά όμως, χώρες οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό γεωργικές, όπως είναι η Ελλάδα, το κόστος αυτό θα το δούμε να επηρεάζει την παραγωγή των τροφίμων όχι άμεσα, αλλά μετά από ένα χρονικό διάστημα. Τι είναι αυτό; Τα βασικά εφόδια, όπως είναι τα λιπάσματα, φυτοφάρμακα και ούτω καθεξής, αυτή τη στιγμή έχουν ήδη αγοραστεί και έχουν ήδη παραχθεί. Επομένως, οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή τους αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται. Είναι καθαρά κερδοσκοπική προσέγγιση. Άρα, ναι, αναμένουμε μία αύξηση κατά εκτίμηση πολύ πρόχειρα αυτή τη στιγμή και το καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σας δώσω αναλυτικά στοιχεία, αλλά μπορώ να διακινδυνεύσω μία πρόχειρη εκτίμηση στον παραγωγό του κόστους γύρω στο 15%. Δηλαδή, γύρω στο 15% αναμένουμε την πραγματική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας».