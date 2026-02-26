Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί (26/2, 21:45) για την 29η αγωνιστική της Euroleague και το Telecom Center Athens θα είναι και πάλι κατάμεστο καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.

Οι φίλοι των «πράσινων» είναι πάντα δίπλα στην ομάδα τους καθώς το ένα sold out διαδέχεται το άλλο και εξαίρεση δεν αποτελεί ο αγώνας με τους Γάλλους, όπου η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θέλει τη νίκη για να ανέβει στη βαθμολογία.

Ο Παναθηναϊκός έχει τέλεια ψυχολογία, όπως είπε και ο Τζέριαν Γκραντ, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας και το μεσημέρι της Πέμπτης (26/2) η ΚΑΕ έκανε γνωστό ότι τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Παρί εξαντλήθηκαν.

«Απόψε, για άλλη μια φορά, το σπίτι μας θα είναι ΔΥΝΑΤΟ και ΓΕΜΑΤΟ!

Ευχαριστούμε #PAOFans για άλλη μια απίστευτη ανταπόκριση. Ανυπομονούμε να σας δούμε όλους στο Telekom Center Athens για μια ακόμη βραδιά EuroLeague. 🙌

Υ.Γ. Παρακαλούμε να θυμάστε ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:45, αντί για 21:15. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 18:45», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση μέσω των social media.