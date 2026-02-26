Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» παραμένει ο Έβρος, με την υπερχείλιση του ποταμού και την κατάρρευση των αναχωμάτων σε Κορνοφωλιά, Μάνδρα, Αμόριο και Φυλακτό να προκαλούν καταστροφές βιβλικών διαστάσεων.



Η περιφέρεια του Έβρου έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό έως αύριο Παρασκευή 27/2 και, σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσαν πάνω από 1.600 κυβικά νερού το δευτερόλεπτο.

Πύθιο: Μια απέραντη «λιμνοθάλασσα»

Οι καιρικές εξελίξεις πλήττουν ιδιαίτερα το Πύθιο Διδυμοτείχου, μια περιοχή παραδοσιακά ευάλωτη στα πλημμυρικά φαινόμενα. Τα εναέρια πλάνα από drone αποκαλύπτουν μια συγκλονιστική εικόνα, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη «λιμνοθάλασσα». Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε αρκετά σημεία γύρω από το Πύθιο, η στάθμη του ποταμού πλησίασε τα 6,5 μέτρα.



Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται κυρίως σε Δαδιά, Τυχερό, Λάβαρα, Σουφλί και Διδυμότειχο, με τα συνεργεία να παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή, την ώρα που σε πολλά χωριά έχουν βυθιστεί δρόμοι, ακόμα και πινακίδες σήμανσης.

Εκκενώσεις κατοικιών στον οικισμό Λάβαρα

Οριακή παραμένει η κατάσταση για τον Δήμο Σουφλίου. Ο οικισμός Λάβαρα βρίσκεται σε επιφυλακή, με την εισβολή των νερών να οδηγεί σε εκκενώσεις κατοικιών τις προηγούμενες νύχτες. Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων εστιάζεται στο ανάχωμα του Τυχερού, το οποίο δέχεται τεράστια πίεση. Η συνδρομή του στρατού αναμένεται για την ενίσχυσή του αναχώματος με σάκους άμμου, καθώς μια ενδεχόμενη υποχώρηση θα σημάνει τον καταποντισμό επιπλέον 40.000 στρεμμάτων καλλιεργειών.



Το γεγονός της μη περαιτέρω ανόδου των υδάτων αποδίδεται στη μειωμένη ροή από τη Βουλγαρία. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει οριακή και οι αντλήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα. Οι αγρότες της περιοχής εκφράζουν την απόγνωσή τους, καθώς υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για την αποστράγγιση των χωραφιών. Οι ζημιές σε αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα είναι εκτεταμένες, ενώ η πλήρης αποτίμηση της καταστροφής στην τοπική οικονομία θα καταστεί εφικτή μόνο αφού υποχωρήσουν οριστικά τα ύδατα.

Δείτε το βίντεο από drone: